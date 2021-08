En Autriche, le solaire thermique sâ€™affiche dans les rues du pays

C’est cruel, mais c’est ainsi. L’énergie solaire thermique accuse un déficit d’image loin d’être mérité, et notamment par rapport à sa cousine photovoltaïque qui surfe sur la tendance forte à l’électrification de nos modes de vie. En Autriche, le solaire thermique jouit depuis toujours d’une bonne réputation. Et les acteurs de la filière de le faire savoir ! Ainsi, la Chambre de commerce autrichienne, a commencé la semaine dernière une large campagne de publicité pour soutenir le solaire thermique. Les images sont affichées dans toute l’Autriche, sur les abri-bus, des 4 par 3 et des panneaux panoramiques plus imposants encore. Il montre la plus grande centrale solaire de chauffage urbain d’Autriche avec 4 MWth (5.750 m²), qui a été mise en service début août. Le président d’Austria Solar, Robert Kanduth, qui a livré le champ de capteurs, pose pour la bonne cause avec un slogan explicite : « L’économie pour demain #wecandoit ». L’industrie solaire thermique autrichienne n’aurait jamais été en mesure de gérer une telle campagne pour la chaleur solaire à partir de ses propres budgets. La Chambre de Commerce a décidé de présenter le solaire thermique comme un exemple pour toutes les énergies renouvelables. « Cela aurait du sens que la CCI France fasse le même type de campagne sur le solaire thermique, en lien avec le fonds chaleur de l’ADEME. Et pourquoi pas ? » lance, comme une proposition, Richard Loyen, délégué général d’Enerplan. Une bonne idée à partager entre voisins européens…