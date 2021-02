La Caisse dâ€™Epargne CEPAC assure le financement de plus de 300 centrales solaires dÃ©veloppÃ©es par Arkolia Energies

Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP), cabinet international d’avocats, a accompagné la Caisse d’Epargne CEPAC tout au long de l’année 2020 dans le cadre du financement de plus de 300 centrales solaires photovoltaïques en toiture et de 3 centrales solaires photovoltaïques au sol, développées par le producteur indépendant d’énergies renouvelables Arkolia Energies. La levée de fonds est de l’ordre de 80 millions d’euros. Elle permettra à Arkolia Energies de poursuivre le développement des centrales solaires financées, qui constituent une puissance installée de 55 MWc. 12 crédits bancaires ont été négociés dans le cadre de deux opérations qui se sont tenues en juillet 2020 et décembre 2020.