Info Enerplan/Appel dâ€™Offres CRE : lâ€™AO BÃ¢timent dâ€™ores et dÃ©jÃ  en ligne, lâ€™AO Sol est Ã  venir

La Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) vient de publier sur son site internet le cahier des charges modifié pour les 12ème et 13ème périodes de l’Appel d’Offres Bâtiment. Les dates et les fourchettes tarifaires annoncées sont confirmées. La 12ème période débute donc le 15 février prochain pour s’achever le 26 février, avec une baisse de 2 euros/MWh des plafonds et planchers de tarifs. Par ailleurs, la DGEC a également informé le syndicat Enerplan que, suite à des soucis de publication au Journal Officiel de l’Union Européenne, le cahier des charges modificatif pour l’AO Sol n’est pas encore publié. Pour permettre aux développeurs et aux DREAL de demander et accorder les CETI, la période au sol sera sans doute décalée de deux semaines.

www.cre.fr/Documents/Appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-centrales-s