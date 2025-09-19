La Bourgogne accueille Les assises europÃ©ennes de la transition Ã©nergÃ©tique : des contributions scientifiques attendues

Les assises europÃ©ennes de la transition Ã©nergÃ©tique ouvrent leur appel Ã contributions en vue de la 27Ã¨me Ã©dition qui se dÃ©roulera pour la premiÃ¨re fois Ã Dijon, en juin 2026. Pour une nouvelle rencontre autour d’expÃ©riences partagÃ©es !Â

Depuis plus de 25 ans, les co-organisateurs des Assises EuropÃ©ennes de la Transition Ã‰nergÃ©tique – la CommunautÃ© urbaine de Dunkerque, lâ€™ADEME, Bordeaux MÃ©tropole, la Ville et lâ€™EuromÃ©tropole de Strasbourg et Dijon MÃ©tropole – invitent Ã©lus, chercheurs, techniciens, entreprises, financeurs, associations, ONG, agences locales de lâ€™Ã©nergie, universitaires, ingÃ©nieurs et entrepreneurs Ã soumettre leurs projets pour participer Ã lâ€™Ã©laboration de la programmation de ce rendez-vous incontournable. La mÃ©tropole de Dijon accueillera pour la premiÃ¨re fois ces Assises, du 23 au 25 juin 2026, et proposera aux congressistes, 12 plÃ©niÃ¨res et confÃ©rences, 70 ateliers, des masters class dÃ©diÃ©es aux nouveaux Ã©lus issus des Ã©chÃ©ances Ã©lectorales du printemps prochain, de nombreux temps de rÃ©seautage et de rencontres, une douzaine de visites de sites thÃ©matiques ainsi que des sessions innovantes pour disposer de clÃ©s de comprÃ©hension ainsi que dâ€™outils de langage pour mieux gÃ©rer les freins au changement et remporter la bataille de lâ€™opinion.

Comment soumettre son projet dâ€™atelier pour contribuer au programme de cette 27Ã¨me Ã©dition ?

Ã€ lâ€™occasion de cette 27Ã¨me Ã©dition, les co-organisateurs invitent dÃ¨s maintenant les porteurs de projet Ã venir jouer un rÃ´le privilÃ©giÃ© et Ã tÃ©moigner de leurs actions dans des domaines variÃ©s – tels que notamment la justice sociale, la mobilitÃ©, les Smart Cities et lâ€™iA, les ENR et les rÃ©seaux, les bÃ¢tis rÃ©sidentiels et tertiaires, le financement de la transition, la sobriÃ©tÃ© / Low techâ€¦ – et dans de multiples formats qui font la marques des Assises, Ã lâ€™instar des ateliers SOLUTION (moments de partage dâ€™expÃ©rience), des ateliers CHALLENGE (espaces de co-crÃ©ation) ou des SERIOUS GAME, pour apprendre et se dÃ©tendre en mÃªme temps. Les 2 Ã©tapes clÃ©s pour participer Ã la programmation des ateliers de la prochaine Ã©dition :

1. Prendre connaissance du guide disponible sur le site internet des Assises : https://assises-energie.org/ressources/

2. Ã‰laborer la contribution via le formulaire en lien ci-dessous

Les contributions peuvent Ãªtre dÃ©posÃ©es en ligne jusquâ€™au 4 novembre 2025 Ã 18h00. AprÃ¨s examen par les co-organisateurs, les contributions retenues seront annoncÃ©es aux contributeurs entre le 20 et le 27 janvier 2026.

Dijon : une action massive et transversale au service de la transition Ã©nergÃ©tique qui fait rÃ©fÃ©rence jusquâ€™Ã lâ€™Ã©chelon europÃ©en

La stratÃ©gie Ã©nergÃ©tique de Dijon MÃ©tropole se distingue par sa capacitÃ© Ã agir sur tous les registres, au travers autant de projets structurants que dâ€™actions de proximitÃ©. Elle est ainsi massive et transversale, pour aujourdâ€™hui faire vÃ©ritablement rÃ©fÃ©rence jusquâ€™Ã lâ€™Ã©chelle de lâ€™Europe, puisque Dijon est intÃ©grÃ©e aux programmes Â« 100 villes climatiquement neutres et intelligentes Â» et Â« 25 Pilot Cities Â» afin dâ€™expÃ©rimenter des pratiques de gouvernance innovantes et systÃ©miques au service dâ€™une dÃ©carbonation accÃ©lÃ©rÃ©e. Les choix dÃ©cisifs qui ont Ã©tÃ© opÃ©rÃ©s dÃ¨s les annÃ©es 2000 ancrent la stratÃ©gie de Dijon mÃ©tropole pour tendre vers un territoire zÃ©ro carbone en 2050, Ã lâ€™instar du projet RESPONSE : depuis mai 2025 sont opÃ©rationnels deux Ã®lots Ã Ã©nergie positive dans le quartier Fontaine d’Ouche Ã Dijon avec pour objectif de produire 20% dâ€™Ã©nergie de plus que ce que consomment les 600 logements et les 24 bÃ¢timents municipaux impliquÃ©s dans le projet. Par ailleurs, est livrÃ© en ce mois de septembre un parc de 11 ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques installÃ© sur le parking-relais du ZÃ©nith de Dijon et couvrant environ 5 000 mÂ² de stationnement. La production de ces ombriÃ¨res est dÃ©diÃ©e Ã lâ€™alimentation du tramway, fournissant ainsi 10% de sa consommation Ã©lectrique annuelle. Forte de son expÃ©rience et de ses ambitions en matiÃ¨re de transition Ã©nergÃ©tique, Dijon MÃ©tropole se pose ainsi en modÃ¨le Ã suivre Ã lâ€™Ã©chelle europÃ©enne et impulse une dynamique au mouvement en donnant rendez-vous du 23 au 25 juin 2026, au Parc des Expositions et des CongrÃ¨s et Ã lâ€™OpÃ©ra, pour partager, dÃ©battre et avancer aux cÃ´tÃ©s des acteurs publics et privÃ©s de la transition Ã©nergÃ©tique.

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOn1Pm3Q57nrrQNwtrkoT_tqX76OX8tTE60Zrt0_H3F0i03g/viewform