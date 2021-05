La Biocoop de Dury prÃ¨s dâ€™Amiens en appelle Ã  Enercoop pour un projet en autoconsommation

Le magasin Biocoop de Dury près d’Amiens fait appel à Enercoop Hauts-de-France pour équiper sa toiture de panneaux photovoltaïques. La centrale en autoconsommation permettra d’alimenter directement en électricité renouvelable le magasin : un projet cohérent de relocalisation de la production. La mise en service de l’installation est prévue cet automne.

Déjà client Enercoop pour sa fourniture en électricité, Olivier Smagacz, le gérant du magasin Biocoop de Dury, a souhaité accélérer sa transition. Il est accompagné par la coopérative Enercoop Hauts-de-France qui lui a proposé un projet clé en main à travers la pose de panneaux solaires en autoconsommation sur sa toiture. Au total, la toiture accueillera 385 m² de panneaux photovoltaïques pour une puissance de 74 kWc. La production annuelle, estimée à 76 MWh, sera très majoritairement consommée sur place à plus de 80%, et le surplus sera acheté par Enercoop et injecté dans le réseau public de distribution géré par Enedis.

Enercoop Hauts-de-France pilote et porte l’investissement

C’est Enercoop Hauts-de-France qui pilote et porte l’investissement dans sa totalité (95 000 €). Le magasin Biocoop utilisera ensuite l’énergie produite par les panneaux pour ses activités et versera un loyer directement à la coopérative. Il y a des avantages économiques liés à l’autoconsommation. Cela ne signifie pas qu’on va nécessairement produire moins cher que les circuits classiques, mais l’avantage principal est la sécurisation sur le long-terme du coût de la consommation d’énergie. “ Avec l’installation d’une centrale photovoltaïque dont la durée de vie est en moyenne de 30 ans, on connaît alors le coût de cette énergie pendant 30 ans. L’autoconsommation apporte ainsi une certaine sécurité, c’est ce qui a séduit le gérant de la Biocoop de Dury. “ Les travaux sont prévus à l’été 2021 pour une mise en service fin septembre

Un fort potentiel de l’autoconsommation en milieu péri-urbain

L’autoconsommation fait partie des nouveaux usages de production et de consommation, c’est l’un des meilleurs exemples de fonctionnement en circuit-court en dehors de l’alimentation. L’autoconsommation permet aux consommateurs de se rendre compte de leurs usages et de pouvoir les adapter. Il existe un fort potentiel de l’autoconsommation en milieu péri-urbain, par exemple, sur des zones commerciales ou des zones industrielles. Car ce sont des zones où il y a énormément de toitures qui ne sont pas utilisées et qui peuvent facilement accueillir ce genre de projets.

Encadré

Un projet soutenu par le programme européen SOLARISE

Le projet s’inscrit dans le cadre plus large du programme européen SOLARISE d’Interreg des 2 Mers dont l’objectif est de favoriser le développement à grande échelle de l’énergie solaire en Europe. Partenaire du programme depuis 2018 avec Université de Picardie Jules Verne Amiens ou encore la Ville de Fourmies (59), Enercoop Hauts-de-France a pour mission d’étudier sur son territoire les opportunités d’investir dans des projets d’énergie solaire et travaille à l’appropriation de l’énergie solaire par les citoyens.