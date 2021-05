Aleo solar GmbH une nouvelle sÃ©rie de modules 400 Wc

Les panneaux photovoltaïques de la série “Leo” d’aleo solar seront disponibles en 400Wc à partir du 3ème trimestre 2021. Cette nouvelle série se destine aux segments résidentiel et commercial. La fiabilité long terme est restée le maître-mot du cahier des charges et dorénavant plus d’énergie pourra être produite sur une surface limitée. On passe « Leo » au scanner !

Le nouveau module « Leo 400W » possède un rendement élevé, obtenu, entre autres, grâce à l’emploi de plus grands wafers, et à un arrangement en demi-cellules. Aleo y a en outre implémenté une technologie multi-busbar innovante. Il sera décliné également en une version Full Black.

Deux dimensions distinctes pour cette série

Avec cette dernière série, la firme allemande proposera un module propre à une manipulation confortable en toiture : 1750×1140 mm, pour un poids d’environ 22 kg. “Il a été particulièrement important pour nous de trouver l’optimum entre la taille et la haute performance du module”, explique le Dr Alexander Kasic, responsable de la qualité chez aleo. Pour un maximum de flexibilité sur les toits difficiles, aleo offrira deux dimensions distinctes pour cette série. Les versions raccourcies (1560x1140mm) pourront librement être interconnectés sur une même chaine avec leurs homologues de dimensions standard, et permettront une meilleure granularité pour la réalisation de toitures PV complètes, à l’esthétique optimale avec des versions full black. A noter qu’aleo déclinera cette nouvelle gamme en une version Solrif, Full Black également, pour les intégrations au bâti (segment BiPV Premium). Le module mesurera 1590x1140mm.

Une garantie produit et performance de 25 ans

Pour son élaboration, aleo a pris du recul et le temps nécessaire pour de long tests de fiabilité. Dans son centre d’essai, proche de Berlin, en Allemagne, différentes combinaisons de matériaux possibles ont été évaluées, pour ne retenir que les plus prometteuses. Ensuite, les nomenclatures à fort potentiel ont été rigoureusement évaluées, subissant de nombreux tests internes et externes nettement plus sévères que les normes actuelles de l’industrie, jusqu’à ce que les modules correspondent au standard de fabrication de haut niveau qu’aleo se fixe. Synonyme de durabilité, de qualité et de sécurité, ces modules seront validés par le dernier certificat en la matière : IEC 61215:2021 (version 2021 donc). En prime, la série Leo affichera des certificats additionnels volontaires, à l’instar de la génération actuelle (résistance supérieure contre la grêle, excellentes spécificités mécaniques pour les conditions climatiques extrême, etc.) Durabilité, robustesse et sérénité se retrouvent d’ailleurs dans les garanties, puisqu’aleo persiste et signe avec une garantie produit et performance de 25 ans pour toute la nouvelle gamme. L’entreprise perdure ainsi le développement de produits de haute qualité, qui ont fait sa réputation, dont elle est aujourd’hui synonyme depuis 20 ans.