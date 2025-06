Faisans et perdrix Ã  lâ€™abri sous les ombriÃ¨res dâ€™UNITe

Deux volières photovoltaïques développées et construites par le groupe UNITe ont été raccordées au réseau Enedis, à Brinon-sur-Sauldre (10 MW) et Sainte-Croix-en-Bresse (6,5 MW), et confirment la pertinence du modèle agrivoltaïque pour des filières agricoles spécialisées. Un beau plumage pour le gibier d’élevage !

UNITe vient de mettre en service deux volières photovoltaïques à Brinon-sur-Sauldre (18) et Sainte-Croix-en-Bresse (71). Deux éleveurs de gibier se réjouissent de cette synergie entre agriculture et énergiculture.

Des ombrières plus hautes et plus solides

À Brinon-sur-Sauldre (Cher), 15 000 panneaux photovoltaïques ont été installés sur le site d’exploitation de Régis Clément, éleveur de gibier depuis plus de 20 ans. Malgré une interruption de chantier liée à des conditions météorologiques exceptionnelles et des retards imputés à l’opérateur de réseau, UNITe a tenu ses engagements auprès de l’éleveur, qui a pu poursuivre son activité dans les meilleures conditions dans l’attente du raccordement. « Depuis mes premiers contacts avec UNITe, nous n’avons cessé d’échanger afin de construire un projet qui puisse répondre à mes attentes et au cahier des charges de mon activité. » témoigne Régis Clément, qui a signé un bail de 40 ans avec UNITe. La centrale, d’une puissance de 10 MW, produira chaque année près de 11 GWh d’électricité, soit l’équivalent de la consommation de 4 000 habitants. À Sainte-Croix-en-Bresse (Saône-et-Loire), la nouvelle volière a vu le jour sur le site de la ferme de la Motte, dirigé par Emmanuel Massot, éleveur de faisans et perdrix. Le chantier a permis de remplacer les anciennes structures, vétustes, par 17 ombrières photovoltaïques en acier galvanisé, plus hautes et plus solides. Des aménagements qui permettent à l’élevage – qui produit jusqu’à 30 000 faisans par an pour la chasse et la réintroduction – de gagner en surface, en capacité de production et en confort de travail. « Mes précédentes installations commençaient à se faire vieilles. Il fallait donc rénover ou bien reconstruire, et c’est ce que nous avons décidé », explique Emmanuel Massot. Le raccordement à une ligne HTA voisine, sans avoir à mobiliser un poste source éloigné, a facilité la concrétisation rapide de ce projet à 6 millions d’euros, adossé à un bail de 30 ans. La production annuelle de la centrale est estimée à 7,6 GWh, de quoi couvrir quatre fois les besoins de la commune.

Une vision concrète de l’agrivoltaïsme

À Sainte-Croix-en-Bresse comme à Brinon-sur-Sauldre, les nouvelles volières sont parfaitement adaptées aux comportements naturels des oiseaux (envol, grattage, picorage). Les mangeoires et abreuvoirs sont désormais protégés des déjections d’oiseaux sauvages, limitant ainsi la transmission de maladies contagieuses. La couverture photovoltaïque partielle permet aux animaux de bénéficier de zones d’ombrage et d’être mieux protégés des aléas climatiques et des prédateurs. « Les perdrix ont tendance à s’agglutiner entre elles pour se protéger quand il pleut. Elles ont désormais beaucoup plus d’espace protégé à disposition. Quant aux faisans, leur plumage a besoin de pluie et de soleil : l’alternance panneaux/filets leur convient à merveille ! » précise Sidy Daffe, chef de projet photovoltaïque en charge des deux dossiers. « Ce sont deux projets très représentatifs de notre vision de l’agrivoltaïsme » souligne Xavier Permingeat, directeur d’activité photovoltaïque du groupe UNITe. « Ce que nous voulons faire, c’est co-construire des projets utiles aux exploitations agricoles, en concertation avec les propriétaires-exploitants, tout en contribuant à la transition énergétique des territoires ». UNITe, qui développe actuellement plusieurs projets similaires à travers la France, a acquis une véritable expertise dans le domaine des volières photovoltaïques. La centrale de Sainte-Croix-en-Bresse, achevée en un temps record, s’inscrit dans un portefeuille de projets lauréats d’appels d’offres de la CRE, totalisant près de 200 MW, qui seront progressivement mis en service d’ici fin 2026.