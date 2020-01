La BEI octroie un prÃªt de 20 millions dâ€™â‚¬ pour le dÃ©ploiement de 150 000 boitiers de gestion active de la demande d’Ã©lectricitÃ©

La Banque européenne d’investissement vient de signer un accord de prêt de 20 millions d’euros – garanti par la Commission Européenne – à une société détenue par Meridiam (qui en possède 60%) et la société Voltalis (40%), pour déployer à grande échelle la solution technologique de gestion active de la demande d’électricité, aussi appelée « effacement de consommation » (« demand response »), mise au point par Voltalis. Un boîtier intelligent, installé gratuitement dans les logements chauffés à l’électricité, permet aux consommateurs de réaliser des économies d’énergie, sans impact sur leur confort. Au niveau national ou local, Voltalis agrège en temps réel ces réductions de consommations pour proposer cette flexibilité aux marchés de gros de l’électricité. Ainsi, plutôt que de répondre à l’augmentation de la demande d’énergie par une augmentation équivalente des capacités de production, Voltalis propose une gestion intelligente de la demande d’électricité, de façon à la faire baisser lorsque les prix sont élevés ou lors des pics de consommation. Au final, en équipant les petits consommateurs d’un boitier intelligent, Voltalis est en mesure de réduire la consommation électrique globale et d’améliorer la sécurité du système électrique.

Faciliter l’intégration des énergies renouvelables intermittentes

Cette nouvelle capacité de pilotage de la consommation, déployée grâce au soutien de la BEI, permettra de limiter le recours à des moyens de production polluants, tout en faisant bénéficier les consommateurs d’économies d’énergie : deux dimensions essentielles de la transition énergétique qui soutiennent les objectifs du Pacte Vert et de l’action climatique de l’UE. La gestion active de la demande permettra également de faciliter la charge des voitures électriques, de réduire les besoins d’investissement lorsque les réseaux de distribution sont saturés et de faciliter l’intégration des énergies renouvelables intermittentes. La société ambitionne à terme d’équiper un tiers des foyers français chauffés à l’électricité et de déployer cette solution dans toute l’Europe. Ce financement est réalisé grâce au mécanisme de soutien à l’innovation InnovFin Energy Demonstration Projects, financé par le programme-cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 et par NER 300, le programme de soutien à l’innovation bas carbone. Mariya Gabriel, Commissaire européen pour l’Innovation, la recherche, la culture, l’éducation et la jeunesse, a déclaré: « En soutenant Voltalis avec des fonds européens, nous visons à démontrer qu’une gestion énergétique dynamique et intelligente est une solution viable pour réduire les besoins énergétiques sans compromettre le confort et l’économie, tout en facilitant l’intégration des énergies renouvelables dans le système énergétique. Il permettra à la société de réduire ses émissions de carbone, d’économiser et de contribuer à atteindre nos objectifs climatiques.»

Pour une plus grande résilience de systèmes électriques

« La société Voltalis illustre parfaitement le fait que la lutte contre le changement climatique ne pourra être gagnée sans le recours accru à des solutions innovantes, a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Pour l’Europe, et sa banque du climat, il est essentiel de soutenir ces entreprises en leur permettant d’accélérer leur déploiement pour toucher les consommateurs et permettre ainsi à ces derniers de conjuguer lutte contre le réchauffement climatique et économie d’énergie ». « Nous sommes fiers du soutien de la BEI et de Meridiam, partenaire stratégique de Voltalis : c’est pour nous une véritable reconnaissance de l’expertise unique de Voltalis et de la valeur de la gestion active de la demande électrique dans le cadre de la transition énergétique. Ce soutien va permettre d’accélérer le déploiement à grande échelle de notre solution, au bénéfice du système électrique et des consommateurs, en leur permettant de réduire et de mieux maîtriser leurs dépenses énergétiques », déclare Mathieu Bineau, CEO de Voltalis. « La transition énergétique est une des trois priorités stratégiques de Meridiam. Nous sommes convaincus que celle-ci ne sera conduite avec succès qu’en mobilisant des solutions innovantes permettant d’inventer les infrastructures de demain. Notre partenariat stratégique avec Voltalis traduit cette conviction. L’agrégation de petits actifs est une des conditions pour réussir le défi de la transition écologique et nous sommes très heureux d’intervenir aux côtés de la BEI en soutien du déploiement en France de la solution de Voltalis au service d’une plus grande résilience de systèmes électriques en profonde mutation. Cela s’inscrit dans le cadre de notre ambition forte de contribuer activement au Green New Deal européen », déclare Thierry Déau, PDG de Meridiam.