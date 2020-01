Tucoenergie lance une application d’Ã©tude Ã©nergÃ©tique nouvelle gÃ©nÃ©ration OrÃ‰e

Avec sa nouvelle application d’étude énergétique, OrEe, Tucoenergie, acteur majeur dans le photovoltaïque résidentiel en France, répond à la transformation digitale du secteur. Première application d’étude énergétique à destination de la transition énergétique résidentielle, OrÉe est une innovation majeure dans le secteur des ENR. Cette application modernise et renouvelle l’étude énergétique à domicile. Elle permet une étude plus précise, plus rapide et plus transparente. OrÉe est un outil performant et ergonomique d’aide à la vente qui correspond parfaitement aux attentes digitales des clients.

Un outil digital au service de la transition énergétique résidentielle

Les modes de consommation ont évolué et le digital prend une part importante dans la vie des consommateurs. Il était donc essentiel de pallier cette absence numérique. Surfant sur la tendance de l’hyper-personnalisation du logement, OrÉe propose une expérience immersive aux clients. Impliqué tout au long de l’étude énergétique de sa maison, le client reçoit une offre de solutions photovoltaïques et / ou d’économies d’énergie complète, précise et entièrement personnalisée. L’application OrÉe permet, en temps réel, de proposer aux clients des solutions sur mesure adaptées à leurs besoins. OrÉe permet un parcours de vente digital et participatif. L’innovation est liée aux fonctionnalités intelligentes disponibles en 1 clic : géolocalisation, calcul du potentiel solaire, audit énergétique, recommandations professionnelle, simulation d’économie d’énergie, bilan Carbonne, signature électronique.

