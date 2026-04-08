DIJON / Ouverture des inscriptions pour les 27Ã¨me Assises europÃ©ennes de la transition Ã©nergÃ©tique

Du 23 au 25 juin Ã Dijon, les Assises EuropÃ©ennes de la Transition Ã‰nergÃ©tique appelle Ã une mobilisation gÃ©nÃ©rale. Face aux dÃ©fis Ã©nergÃ©tiques et climatiques, lâ€™Ã©vÃ©nement invite tous les acteurs : Ã©lus, collectivitÃ©s, entreprises, associations et experts, Ã se rassembler pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique dans les territoires et Ã lâ€™Ã©chelle europÃ©enne. Trois temps forts viendront enrichir cette 27Ã¨me Ã©dition. Demandez le programmeÂ !

Les Assises EuropÃ©ennes de la Transition Ã‰nergÃ©tique de Dijon se dÃ©rouleront sur 3 jours pleins, avec 12 plÃ©niÃ¨res et confÃ©rences, 3 grands ateliers, 4 masters class, 4 media trainings, 75 ateliers et 50 visites de site. Plus dâ€™une centaine dâ€™intervenants nationaux et europÃ©ens partageront leurs expÃ©riences.

Le mercredi 24 juin, un parcours spÃ©cifique sera proposÃ© aux nouveaux Ã©lus, pour les accompagner dans la mise en Å“uvre de la transition Ã©nergÃ©tique dans leurs territoires. Des temps de rÃ©seautage permettront Ã©galement de crÃ©er des collaborations durables et dâ€™Ã©changer entre homologues.

Cette Ã©dition propose plusieurs nouveautÃ©s pour enrichir lâ€™expÃ©rience des participants et rÃ©pondre aux enjeux actuels de la transition Ã©nergÃ©tique.

La lutte contre la dÃ©sinformation climatique est au cÅ“ur de lâ€™Ã©vÃ©nement. Une confÃ©rence dÃ©diÃ©e et plusieurs sessions de media training permettront aux participants de comprendre les mÃ©canismes de la dÃ©sinformation et dâ€™apprendre Ã mieux les contrer dans les territoires et les mÃ©dias.

Les Assises renforcent Ã©galement leur ouverture europÃ©enne. Analyses sur la gÃ©opolitique du marchÃ© de lâ€™Ã©nergie, retours dâ€™expÃ©rience de grandes mÃ©tropoles et accueil dâ€™un temps fort de la clÃ´ture du projet europÃ©en pilote RESPONSE portÃ© par Dijon permettront de partager des initiatives transnationales et dâ€™inspirer des actions concrÃ¨tes.

Enfin, le parcours pour les Ã©lus nouvellement Ã©lus constitue un point fort inÃ©dit de cette Ã©dition post-Ã©lectorale. Les ateliers sur mesure et Ã©changes ciblÃ©s offrent des outils pratiques pour accompagner efficacement la transition Ã©nergÃ©tique dÃ¨s le dÃ©but de leur mandat.

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