Les Tomates dâ€™AuÃ¯tou murissent sous le solaire de Newheat

Newheat, fournisseur de chaleur renouvelable et leader franÃ§ais du solaire thermique, vient de mettre en service une centrale solaire thermique pour les Ã©coserres Les Tomates dâ€™AuÃ¯tou, une exploitation agricole innovante spÃ©cialisÃ©e dans la culture de tomates sous serres chauffÃ©es. Il sâ€™agit de la plus grande installation solaire thermique dÃ©diÃ©e Ã lâ€™agriculture en France. Ce projet bÃ©nÃ©ficie du soutien financier du dispositif Fonds Chaleur de lâ€™ADEME.

Les Tomates dâ€™AuÃ¯tou se veut une exploitation vertueuse qui vise Ã produire localement et toute lâ€™annÃ©e des tomates de qualitÃ©, tout en rÃ©duisant au maximum son empreinte carbone. ImplantÃ©e Ã Rosiers-dâ€™Ã‰gletons en CorrÃ¨ze, sur un territoire peu propice Ã la culture en plein champs, lâ€™exploitation Les Tomates dâ€™AuÃ¯tou cultive 100 000 plants de tomates sous 8 hectares dâ€™Ã©coserres chauffÃ©es, en culture hors-sol, sans recours aux pesticides, dans une dÃ©marche rÃ©solument Ã©cologique, pour une agriculture responsable et locale. En tÃ©moigne son adhÃ©sion Ã lâ€™union de coopÃ©ratives Rougeline et labellisÃ©e ZÃ©ro RÃ©sidu de Pesticides via le collectif Nouveaux Champs.

Une chaleur Ã 98 % renouvelable, pour renforcer la souverainetÃ© alimentaire

DÃ¨s sa crÃ©ation, lâ€™exploitation a optÃ© pour les Ã©nergies renouvelables et de rÃ©cupÃ©ration pour maximiser son autonomie et Ãªtre 100 % autonome en eauÂ grÃ¢ce Ã la rÃ©cupÃ©ration des eaux de pluies mais aussi 71 % autonome en Ã©lectricitÃ©Â notamment grÃ¢ce Ã deux centrales solaires photovoltaÃ¯ques qui couvrent la totalitÃ© de la consommation Ã©lectrique de la nouvelle centrale solaire thermique. Mieux encore, lâ€™exploitation est aussi dÃ©sormais 98 % autonome en chaleur. Depuis sa crÃ©ation en 2019, les Ã©coserres sont majoritairement alimentÃ©es par la chaleur fatale issue de lâ€™UnitÃ© de Valorisation Ã‰nergÃ©tique (UVE) de Rosiers-dâ€™Ã‰gletons. En cas dâ€™indisponibilitÃ© de cette source, un appoint au propane restait nÃ©cessaire, engendrant un surcoÃ»t et une hausse des Ã©missions de CO2. Pour renforcer encore davantage son autonomie Ã©nergÃ©tique, effacer sa consommation de propane, et rÃ©duire ainsi son impact environnemental, lâ€™exploitation Les Tomates dâ€™AuÃ¯tou a souhaitÃ© remplacer le propane par une Ã©nergie renouvelable â€“ le solaire thermique -, et a fait appel Ã Newheat pour concevoir et installer une centrale sur-mesure et clÃ©-en-main. Â«Â Nous sommes ravis de la mise en place de cette centrale solaire thermique par Newheat. Elle nous permet dÃ©sormais de chauffer nos tomates avec une chaleur 98 % renouvelable et de gagner en autonomie Ã©nergÃ©tiqueÂ : un sujet qui nous tient Ã cÅ“ur. Câ€™est une Ã©tape supplÃ©mentaire dans la crÃ©ation dâ€™un modÃ¨le agricole dâ€™avenirÂ : un modÃ¨le vertueux, qui crÃ©e de lâ€™emploi local, nâ€™utilise ni Ã©nergie fossile ni pesticides, et nâ€™impacte pas la ressource en eau.Â Notre exemple dÃ©montre que câ€™est possibleÂ ! Â» sâ€™enthousiasme Geoffrey Goutoule, dirigeant de lâ€™exploitation Les Tomates dâ€™AuÃ¯tou.

RÃ©duction des Ã©missions de CO2 du maraÃ®chage sous serre

DÃ©veloppÃ©e, construite et mise en service par Newheat, lâ€™installation comprend une surface de capteurs solaires thermiques deÂ 7 091 mÂ² (soit 5,6 MWc), installÃ©s sur les terres de remblais, une cuve de stockage thermique supplÃ©mentaire deÂ 1 500 mÂ³, ainsi quâ€™une intÃ©gration complÃ¨te aux systÃ¨mes de chauffage existants. A partir de son entrÃ©e en service en novembre 2025, la centrale fourniraÂ environ 5 400 MWh utiles de chaleur solaire par an, pour couvrirÂ environ 14Â % des besoins annuels du site. Sur 20 ans, ce sont environÂ 28000 Tonnes de COâ‚‚ qui seront Ã©vitÃ©es. Ce chantier, finalisÃ© en seulementÂ 3 mois, illustre lâ€™expertise de Newheat dans le dÃ©ploiement de solutions de dÃ©carbonation Ã haute valeur ajoutÃ©e. Ce modÃ¨le rÃ©plicable ouvre la voie Ã dâ€™autres exploitants agricoles souhaitant rÃ©duire leur dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles.

MaÃ®trise des coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques

Pour garantir la performance de la centrale et permettre sa prise en main progressive par lâ€™exploitant, Newheat assurera pendant 2 ans la maintenance et lâ€™optimisation de la centrale, notamment son pilotage Ã©nergÃ©tique. Ce pilotage se fait grÃ¢ce Ã un systÃ¨me automatisÃ© dâ€™optimisation de la production de chaleur. Il permet dâ€™ajuster en temps rÃ©el lâ€™apport solaire et la rÃ©cupÃ©ration de chaleur fatale aux besoins thermiques des Ã©coserres tout en coordonnant lâ€™installation avec les Ã©quipements de production existants et les contraintes dâ€™exploitation des Ã©coserres. Lâ€™apport du solaire thermique permettra Ã lâ€™exploitation Les Tomates dâ€™AuÃ¯tou dâ€™optimiser les tempÃ©ratures de consigneÂ en hiver et Ã la mi-saison et dâ€™accroÃ®tre les rendements agricoles, qui Ã©taient historiquement deÂ 40 kg/mÂ²Â contreÂ 45 Ã 50 kg attendus avec le solaire thermique. Dernier point et non des moindres, le solaire thermique sâ€™impose comme lâ€™antidote au propane fossile, particuliÃ¨rement coÃ»teux et dÃ©pendant du marchÃ© international de lâ€™Ã©nergie.

Â«Â Nous souhaitons dÃ©velopper ce marchÃ© de lâ€™agriculture sous serres chauffÃ©esÂ Â»

Le solaire thermique est particuliÃ¨rement pertinent pour les serres ayant des besoins de chaleur mÃªme en pÃ©riode estivale comme les serres dâ€™AuÃ¯tou. Â«Â AprÃ¨s avoir Ã©quipÃ© des rÃ©seaux de chaleur urbain et des industries, cette premiÃ¨re installation sur une serre maraÃ®chÃ¨re nous permet de dÃ©montrer Ã lâ€™ensemble des acteurs de la filiÃ¨re combien la chaleur renouvelable est pertinente pour rÃ©pondre Ã leurs multiples besoins (maÃ®trise des coÃ»ts, souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique, bilan carbone optimisÃ©, etc.), non seulement pour la culture des tomates, mais aussi pour les concombres, les fraises, et la vanille, notamment. Nous souhaitons dÃ©velopper ce marchÃ© de lâ€™agriculture sous serres chauffÃ©es, qui mÃ©rite des solutions sur-mesure rÃ©pondant Ã leurs enjeuxÂ Â» conclut Thibault Perrigault, Directeur du DÃ©veloppement Industrie chez Newheat.

EncadrÃ©Â

Une solution soutenue par les acteurs publics via le fonds chaleur

Ce projet structurant reprÃ©sente un investissement total de plus de 3.7 Mâ‚¬ et a bÃ©nÃ©ficiÃ© dâ€™un soutien financier de lâ€™ADEME, pour un montant de prÃ¨s de 1,9 Mâ‚¬ dans le cadre du Fonds Chaleur â€“ Appel Ã projets Grandes installations solaires thermiques. Â«Â Cette installation rÃ©pond aux ambitions de lâ€™ADEME sur le dÃ©veloppement du solaire thermique et de la chaleur solaire. En effet, le plan national intÃ©grÃ© Ã©nergie-climatÂ franÃ§aisÂ publiÃ© le 10 juillet 2024 prÃ©voit dâ€™atteindre une part de 58 % dâ€™Ã©nergies dÃ©carbonÃ©es dans la consommation finale dâ€™Ã©nergie en 2030 puis 71 % en 2035. Cette augmentation se traduit par des efforts Ã faire sur lâ€™ensemble des filiÃ¨res de chaleur renouvelable dont le solaire thermique qui porte un objectif de 6Â TWh Ã lâ€™horizon 2030 et de 10 TWh Ã lâ€™horizon 2035. Le dÃ©veloppement de grandes installations solaires sera dÃ©terminant dans lâ€™atteinte de ses objectifs. Â» prÃ©cise lâ€™Ademe.