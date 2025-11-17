ActualitÃ©s »

Les Tomates dâ€™AuÃ¯tou murissent sous le solaire de Newheat

Publié le 17 November 2025

Newheat, fournisseur de chaleur renouvelable et leader franÃ§ais du solaire thermique, vient de mettre en service une centrale solaire thermique pour les Ã©coserres Les Tomates dâ€™AuÃ¯tou, une exploitation agricole innovante spÃ©cialisÃ©e dans la culture de tomates sous serres chauffÃ©es. Il sâ€™agit de la plus grande installation solaire thermique dÃ©diÃ©e Ã  lâ€™agriculture en France. Ce projet bÃ©nÃ©ficie du soutien financier du dispositif Fonds Chaleur de lâ€™ADEME.

Les Tomates dâ€™AuÃ¯tou se veut une exploitation vertueuse qui vise Ã  produire localement et toute lâ€™annÃ©e des tomates de qualitÃ©, tout en rÃ©duisant au maximum son empreinte carbone. ImplantÃ©e Ã  Rosiers-dâ€™Ã‰gletons en CorrÃ¨ze, sur un territoire peu propice Ã  la culture en plein champs, lâ€™exploitation Les Tomates dâ€™AuÃ¯tou cultive 100 000 plants de tomates sous 8 hectares dâ€™Ã©coserres chauffÃ©es, en culture hors-sol, sans recours aux pesticides, dans une dÃ©marche rÃ©solument Ã©cologique, pour une agriculture responsable et locale. En tÃ©moigne son adhÃ©sion Ã  lâ€™union de coopÃ©ratives Rougeline et labellisÃ©e ZÃ©ro RÃ©sidu de Pesticides via le collectif Nouveaux Champs.

Une chaleur Ã  98 % renouvelable, pour renforcer la souverainetÃ© alimentaire

DÃ¨s sa crÃ©ation, lâ€™exploitation a optÃ© pour les Ã©nergies renouvelables et de rÃ©cupÃ©ration pour maximiser son autonomie et Ãªtre 100 % autonome en eauÂ grÃ¢ce Ã  la rÃ©cupÃ©ration des eaux de pluies mais aussi 71 % autonome en Ã©lectricitÃ©Â notamment grÃ¢ce Ã  deux centrales solaires photovoltaÃ¯ques qui couvrent la totalitÃ© de la consommation Ã©lectrique de la nouvelle centrale solaire thermique. Mieux encore, lâ€™exploitation est aussi dÃ©sormais 98 % autonome en chaleur. Depuis sa crÃ©ation en 2019, les Ã©coserres sont majoritairement alimentÃ©es par la chaleur fatale issue de lâ€™UnitÃ© de Valorisation Ã‰nergÃ©tique (UVE) de Rosiers-dâ€™Ã‰gletons. En cas dâ€™indisponibilitÃ© de cette source, un appoint au propane restait nÃ©cessaire, engendrant un surcoÃ»t et une hausse des Ã©missions de CO2. Pour renforcer encore davantage son autonomie Ã©nergÃ©tique, effacer sa consommation de propane, et rÃ©duire ainsi son impact environnemental, lâ€™exploitation Les Tomates dâ€™AuÃ¯tou a souhaitÃ© remplacer le propane par une Ã©nergie renouvelable â€“ le solaire thermique -, et a fait appel Ã  Newheat pour concevoir et installer une centrale sur-mesure et clÃ©-en-main. Â«Â Nous sommes ravis de la mise en place de cette centrale solaire thermique par Newheat. Elle nous permet dÃ©sormais de chauffer nos tomates avec une chaleur 98 % renouvelable et de gagner en autonomie Ã©nergÃ©tiqueÂ : un sujet qui nous tient Ã  cÅ“ur. Câ€™est une Ã©tape supplÃ©mentaire dans la crÃ©ation dâ€™un modÃ¨le agricole dâ€™avenirÂ : un modÃ¨le vertueux, qui crÃ©e de lâ€™emploi local, nâ€™utilise ni Ã©nergie fossile ni pesticides, et nâ€™impacte pas la ressource en eau.Â Notre exemple dÃ©montre que câ€™est possibleÂ ! Â» sâ€™enthousiasme Geoffrey Goutoule, dirigeant de lâ€™exploitation Les Tomates dâ€™AuÃ¯tou.

RÃ©duction des Ã©missions de CO2 du maraÃ®chage sous serre

DÃ©veloppÃ©e, construite et mise en service par Newheat, lâ€™installation comprend une surface de capteurs solaires thermiques deÂ 7 091 mÂ² (soit 5,6 MWc), installÃ©s sur les terres de remblais, une cuve de stockage thermique supplÃ©mentaire deÂ 1 500 mÂ³, ainsi quâ€™une intÃ©gration complÃ¨te aux systÃ¨mes de chauffage existants. A partir de son entrÃ©e en service en novembre 2025, la centrale fourniraÂ environ 5 400 MWh utiles de chaleur solaire par an, pour couvrirÂ environ 14Â % des besoins annuels du site. Sur 20 ans, ce sont environÂ 28000 Tonnes de COâ‚‚ qui seront Ã©vitÃ©es. Ce chantier, finalisÃ© en seulementÂ 3 mois, illustre lâ€™expertise de Newheat dans le dÃ©ploiement de solutions de dÃ©carbonation Ã  haute valeur ajoutÃ©e. Ce modÃ¨le rÃ©plicable ouvre la voie Ã  dâ€™autres exploitants agricoles souhaitant rÃ©duire leur dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles.

MaÃ®trise des coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques

Pour garantir la performance de la centrale et permettre sa prise en main progressive par lâ€™exploitant, Newheat assurera pendant 2 ans la maintenance et lâ€™optimisation de la centrale, notamment son pilotage Ã©nergÃ©tique. Ce pilotage se fait grÃ¢ce Ã  un systÃ¨me automatisÃ© dâ€™optimisation de la production de chaleur. Il permet dâ€™ajuster en temps rÃ©el lâ€™apport solaire et la rÃ©cupÃ©ration de chaleur fatale aux besoins thermiques des Ã©coserres tout en coordonnant lâ€™installation avec les Ã©quipements de production existants et les contraintes dâ€™exploitation des Ã©coserres. Lâ€™apport du solaire thermique permettra Ã  lâ€™exploitation Les Tomates dâ€™AuÃ¯tou dâ€™optimiser les tempÃ©ratures de consigneÂ en hiver et Ã  la mi-saison et dâ€™accroÃ®tre les rendements agricoles, qui Ã©taient historiquement deÂ 40 kg/mÂ²Â contreÂ 45 Ã  50 kg attendus avec le solaire thermique. Dernier point et non des moindres, le solaire thermique sâ€™impose comme lâ€™antidote au propane fossile, particuliÃ¨rement coÃ»teux et dÃ©pendant du marchÃ© international de lâ€™Ã©nergie.

Â«Â Nous souhaitons dÃ©velopper ce marchÃ© de lâ€™agriculture sous serres chauffÃ©esÂ Â»

Le solaire thermique est particuliÃ¨rement pertinent pour les serres ayant des besoins de chaleur mÃªme en pÃ©riode estivale comme les serres dâ€™AuÃ¯tou. Â«Â AprÃ¨s avoir Ã©quipÃ© des rÃ©seaux de chaleur urbain et des industries, cette premiÃ¨re installation sur une serre maraÃ®chÃ¨re nous permet de dÃ©montrer Ã  lâ€™ensemble des acteurs de la filiÃ¨re combien la chaleur renouvelable est pertinente pour rÃ©pondre Ã  leurs multiples besoins (maÃ®trise des coÃ»ts, souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique, bilan carbone optimisÃ©, etc.), non seulement pour la culture des tomates, mais aussi pour les concombres, les fraises, et la vanille, notamment. Nous souhaitons dÃ©velopper ce marchÃ© de lâ€™agriculture sous serres chauffÃ©es, qui mÃ©rite des solutions sur-mesure rÃ©pondant Ã  leurs enjeuxÂ Â» conclut Thibault Perrigault, Directeur du DÃ©veloppement Industrie chez Newheat.

EncadrÃ©Â 

Une solution soutenue par les acteurs publics via le fonds chaleur

Ce projet structurant reprÃ©sente un investissement total de plus de 3.7 Mâ‚¬ et a bÃ©nÃ©ficiÃ© dâ€™un soutien financier de lâ€™ADEME, pour un montant de prÃ¨s de 1,9 Mâ‚¬ dans le cadre du Fonds Chaleur â€“ Appel Ã  projets Grandes installations solaires thermiques. Â«Â Cette installation rÃ©pond aux ambitions de lâ€™ADEME sur le dÃ©veloppement du solaire thermique et de la chaleur solaire. En effet, le plan national intÃ©grÃ© Ã©nergie-climatÂ franÃ§aisÂ publiÃ© le 10 juillet 2024 prÃ©voit dâ€™atteindre une part de 58 % dâ€™Ã©nergies dÃ©carbonÃ©es dans la consommation finale dâ€™Ã©nergie en 2030 puis 71 % en 2035. Cette augmentation se traduit par des efforts Ã  faire sur lâ€™ensemble des filiÃ¨res de chaleur renouvelable dont le solaire thermique qui porte un objectif de 6Â TWh Ã  lâ€™horizon 2030 et de 10 TWh Ã  lâ€™horizon 2035. Le dÃ©veloppement de grandes installations solaires sera dÃ©terminant dans lâ€™atteinte de ses objectifs. Â» prÃ©cise lâ€™Ademe.

 

 

