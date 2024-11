La Banque des Territoires et REDEN lancent une plateforme dâ€™investissement pour 900 MW dâ€™Ã©nergies renouvelables

La Banque des Territoires et REDEN viennent de conclure un accord de partenariat en vue de soutenir le développement de centrales de production d’électricité photovoltaïque en France. La plateforme d’investissement REDEN Territoires a pour but de financer des projets d’installation de panneaux solaires sur toitures et au sol, avec un portefeuille initial d’une capacité de 148 MW et l’objectif d’atteindre 750 MW supplémentaires d’ici trois ans. Détenue à hauteur de 49 % par la Banque des Territoires et 51 % par REDEN, REDEN Territoires financera des projets qui bénéficieront de l’expérience et du savoir-faire de REDEN. Décryptage !

Créé en 2008, REDEN maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur du photovoltaïque : étude et conception, assemblage des panneaux solaires, construction, exploitation, stockage d’énergie et maintenance. REDEN se positionne notamment sur des projets agrivoltaïques, et est l’un des précurseurs des Power Purchase Agreements (PPA), contrats d’achat d’électricité de long terme.

« Etablir des synergies entre développeurs et agriculteurs »

« Je suis convaincu de la nécessité d’établir des synergies entre tous les acteurs du territoire afin de répondre pleinement aux enjeux énergétiques d’aujourd’hui et de demain. Parfaitement ancrée dans cette démarche, la Banque des Territoires est un partenaire de tout premier plan, idéal pour avancer encore plus efficacement vers une production d’électricité renouvelable essentielle pour nous et les générations à venir », confie Frank Demaille, Président et Directeur général de REDEN qui fait le pari du développement raisonné de l’agrivoltaïsme. Une installation agrivoltaïque doit contribuer durablement au maintien ou au développement d’une production agricole. Elle offre des revenus additionnels aux agriculteurs pour l’entretien du site, mais aussi une protection des cultures et des animaux face aux aléas climatiques et une réduction de l’évapotranspiration. REDEN œuvre à encourager la biodiversité en protégeant les espèces et leurs habitats : plantation de haies et semis d’essences locales, installation de nichoirs, hibernaculums et pierriers, fauchages tardifs, etc. Pionnier des serres agrivoltaïques depuis 2010, le Groupe bénéficie d’une longue expérience et de partenariats durables dans le monde agricole.

Soutenir l’élaboration d’un nouveau mix énergétique décarboné

Résolument engagée dans la transformation écologique du pays, la Banque des Territoires s’investit activement pour soutenir l’élaboration d’un nouveau mix énergétique décarboné. Elle a un positionnement historique et affirmé sur le financement des projets d’infrastructures de production et d’exploitation d’énergies électriques renouvelables. « Avec le déploiement de cette plateforme partenariale, la Banque des Territoires confirme et renforce son positionnement au service de la transition énergétique de notre pays et illustre pleinement son rôle d’accompagnateur dans la mise en place du nouveau mix électrique décarboné », assure Elise Stoffaës, directrice d’Investissements, responsable du pôle ENR du Département Transition Energétique et Ecologique de la Banque des Territoires.