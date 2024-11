EnquÃªte Hello Watt : quelles marques de panneaux solaires et d’onduleurs les FranÃ§ais possÃ¨dent-ils ?

À l’occasion de la Semaine de l’industrie qui se tient du 18 au 24 novembre 2024, Hello Watt propose des chiffres inédits concernant les parts de marché des fabricants de panneaux solaires et d’onduleurs en France. A l’heure où la filière solaire est mise à mal par la concurrence asiatique, ces données exclusives permettent de mieux appréhender la réalité du marché français.

Depuis quelques mois, l’application Hello Watt permet aux utilisateurs de suivre gratuitement leur production solaire, leur autoconsommation, la réinjection sur le réseau, et leurs gains financiers liés à l’autoconsommation et à la revente de surplus. Ainsi, 40 000 utilisateurs ont renseigné les marques de leurs panneaux solaires et onduleurs, offrant une vue représentative du parc installé en France et des tendances de ce marché.

Données principales et enseignements

1. Concernant les panneaux solaires :

Les marques les plus installées en France sont DualSun (France), Trina Solar (Chine) et SunPower (États-Unis).

34 % des installations sont de marques françaises, ce qui démontre une préférence pour les produits nationaux.

Marque française n’est pas synonyme de production française. Tous les panneaux DualSun sont par exemple conçus à Marseille, mais produits en France et en Chine. Après avoir réalisé le laminage de ses panneaux en Europe entre 2014 et 2018, DualSun a délocalisé l’entièreté de sa production de panneaux photovoltaïques en Chine depuis 2018. Les panneaux hybrides DualSun (photovoltaïques et thermiques) sont quant à eux produits entre la Chine (pour la partie photovoltaïque) et la France (pour les éléments thermiques et l’assemblage).

Les utilisateurs de l’application Hello Watt qui renseignent leur marque de panneaux solaires précisent également la date d’installation de leurs panneaux. Cela permet d’isoler les installations les plus récentes afin d’en distinguer des tendances. Les parts de marché de Dualsun et Trina Solar semblent ainsi évoluer de façon positive, tandis que SunPower perd un peu de terrain. Toutefois, le trio de tête reste inchangé quand on se concentre sur l’année 2024, ce qui montre une certaine stabilité sur le marché. Le parc existant reflète les installations récentes, sans changements significatifs dans les préférences de marques. Cette constance souligne une fidélité des utilisateurs envers les principaux acteurs du secteur, avec peu de bouleversements dans les choix de panneaux solaires installés.

2. Concernant les onduleurs :



Enphase équipe 40 % des installations en France.

La majorité des onduleurs sont produits en Chine.

L’évolution du marché des onduleurs en France montre qu’Enphase reste un acteur majeur malgré une baisse de parts de marché, tandis que des concurrents ayant des produits moins onéreux comme AP Systems, Hoymiles et Huawei gagnent en popularité.

L’analyse de l’évolution des marques d’onduleurs installés en France entre le parc existant et celui installé après le 1er janvier 2024 met en évidence un changement notable dans la répartition des parts de marché. Enphase, qui dominait historiquement le marché avec 40 %, conserve une part importante (31 %) parmi les nouvelles installations de 2024, mais cette part est en décroissance en raison de la diversification du marché. AP Systems, avec 24 % des parts, et Hoymiles, à 22 %, continuent de gagner du terrain, signe de leur popularité croissante auprès des consommateurs français. Des marques comme SMA et Fronius voient leur part respective s’affaiblir. A l’inverse, des marques comme Huawei et Deye sont de plus en plus présentes dans les installations.