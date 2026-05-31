La BAD lance le suivi de progrÃ¨s de la Mission 300 pour surveiller la campagne d’accÃ¨s Ã  l’Ã©lectricitÃ© en Afrique

Le Groupe de la Banque africaine de dÃ©veloppement a lancÃ© un suivi de progrÃ¨s Mission 300, lors des rÃ©unions annuelles 2026 du Groupe de la Banque africaine de dÃ©veloppement Ã Brazzaville, RÃ©publique du Congo. Plateforme numÃ©rique publique fournissant des donnÃ©es en temps rÃ©el sur l’accÃ¨s Ã l’Ã©lectricitÃ© Ã travers l’Afrique, elle offre une visibilitÃ© au niveau du projet sur les opÃ©rations soutenues par la Mission 300, permettant aux utilisateurs de suivre l’avancement de la mise en Å“uvre par pays, y compris les connexions Ã©lectriques, le financement, l’Ã©tat opÃ©rationnel et la couverture gÃ©ographique. Plus de dÃ©tailsÂ !

La Mission 300 est une initiative conjointe mise en place pour connecter 300 millions d’Africains supplÃ©mentaires Ã l’Ã©lectricitÃ© d’ici 2030.

Ce que montre le traceur

Au lancement, la plateforme a enregistrÃ© :

5,2 millions de personnes connectÃ©es via des opÃ©rations actives soutenues par la Mission 300 de la Banque africaine de dÃ©veloppement

74 projets d’accÃ¨s actif Ã l’Ã©nergie dans plusieurs pays africains

35 millions de personnes supplÃ©mentaires devraient accÃ©der via le portefeuille actuel de projets

9 milliards de dollars amÃ©ricains approuvÃ©s pour les opÃ©rations alignÃ©es sur la Mission 300, dont 6 milliards de dollars provenant des ressources de la Banque africaine de dÃ©veloppement

30 Pactes nationaux de l’Ã©nergie approuvÃ©s Ã ce jour

Le Tracker est accessible au public

Le Dr Kevin Kariuki, vice-prÃ©sident chargÃ© de l’Ã©nergie, de l’Ã©nergie, du climat et de la croissance verte au sein du Groupe de la Banque africaine de dÃ©veloppement, a dÃ©clarÃ© que la plateforme avait Ã©tÃ© conÃ§ue pour rendre les progrÃ¨s visibles et mesurables. Â« Le suivi du progrÃ¨s de la Mission 300 de la Banque africaine de dÃ©veloppement permet aux gouvernements, partenaires, investisseurs et citoyens de voir en temps rÃ©el comment la Banque contribue Ã Ã©tendre l’accÃ¨s Ã l’Ã©lectricitÃ© Ã travers l’Afrique, et oÃ¹ des efforts supplÃ©mentaires sont encore nÃ©cessaires Â», a-t-il confiÃ©. Â« Ensemble, la Banque africaine de dÃ©veloppement et la Banque mondiale ont atteint plus de 50 millions de personnes depuis le dÃ©but de la Mission 300, dÃ©montrant ce qui est possible lorsque le financement, la rÃ©forme des politiques et la mise en Å“uvre sont alignÃ©s autour d’un objectif commun. Â»

Des donnÃ©es Ã l’impact

Parmi les projets prÃ©sentÃ©s sur la plateforme figure le projet de connectivitÃ© Last Mile du Kenya, qui a permis de nouvelles connexions familiales bÃ©nÃ©ficiant Ã plus de 815 756 personnes. En Sierra Leone, le projet Bo-Kenema Distribution System a permis de nouvelles connexions mÃ©nagÃ¨res desservant environ 195 730 personnes. Des projets d’infrastructures rÃ©gionaux sont Ã©galement mis en avant. Le projet hydroÃ©lectrique des chutes Rusumo fournit de l’Ã©lectricitÃ© au Burundi, au Rwanda et Ã la Tanzanie, tandis que l’interconnexion de transmission CLSG, qui a atteint 6 994 personnes en CÃ´te d’Ivoire, a Ã©largi l’accÃ¨s Ã l’Ã©lectricitÃ© dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest. En consolidant les rÃ©sultats au niveau du projet dans une plateforme publique, le suivi vise Ã renforcer la transparence, amÃ©liorer la surveillance et accÃ©lÃ©rer la livraison de l’accÃ¨s Ã l’Ã©lectricitÃ© Ã travers le continent.

mapafrica.afdb.org/en/results/m300