EDP met en service Ã  Fukushima au Japon un projet solaire de 44 MWc avec Amazon

EDP a, par lâ€™intermÃ©diaire dâ€™EDP Renewables APAC, rÃ©ussi la mise en service dâ€™un projet solaire de grande envergure de 44 MWc Ã Fukushima, au Japon, Ã lâ€™occasion dâ€™une cÃ©rÃ©monie de bÃ©nÃ©diction shintoÃ¯ste marquant le dÃ©marrage des opÃ©rations. Le projet sâ€™inscrit dans le cadre dâ€™un contrat dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© de long terme (Power Purchase Agreement â€“ PPA) avec Amazon, soutenant lâ€™engagement de lâ€™entreprise dâ€™atteindre la neutralitÃ© carbone pour lâ€™ensemble de ses opÃ©rations dâ€™ici 2040. A Fukushima, tout un symboleÂ !

La centrale solaire de Fukushima sâ€™Ã©tend sur une superficie de 60 hectares, issue de la reconversion dâ€™un ancien terrain de golf dÃ©saffectÃ©. Elle est composÃ©e de plus de 63â€¯000 panneaux solaires et constitue Ã ce jour le plus grand projet solaire dâ€™EDP au Japon. Sa production annuelle est estimÃ©e Ã plus de 48 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ©.

Â«Â Les Ã©nergies renouvelables sont devenues un moteur stratÃ©gique pour les entreprises et les Ã©conomiesÂ Â»

Le projet est dÃ©sormais pleinement opÃ©rationnel et affiche des niveaux de performance Ã©levÃ©s. Il convient de souligner quâ€™il a dÃ©passÃ© les prÃ©visions de production dâ€™Ã©nergie lors des phases de tests et de mise en service. Il prÃ©sente actuellement un taux de disponibilitÃ© supÃ©rieur Ã 98 %, Ã©tablissant une base de performance solide, auâ€‘delÃ des indicateurs moyens observÃ©s pour les nouvelles centrales Ã©lectriques. Â«â€¯La mise en service du projet solaire de Fukushima dÃ©montre Ã quel point les Ã©nergies renouvelables sont devenues un moteur stratÃ©gique pour les entreprises et les Ã©conomies. En combinant des solutions raccordÃ©es au rÃ©seau avec des engagements de long terme, comme celui pris avec Amazon, nous fournissons des solutions Ã©nergÃ©tiques rÃ©silientes et compÃ©titives, tout en soutenant la transition vers un avenir entiÃ¨rement Ã©lectrifiÃ© et durableâ€¯Â», prÃ©cise Miguel Stilwell dâ€™Andrade, CEO du groupe EDP.

Amazon a dÃ©jÃ contractÃ© plus de 1,4 GW de capacitÃ© renouvelable avec EDP

Il sâ€™agit du deuxiÃ¨me PPA signÃ© entre EDP et Amazon dans la rÃ©gion Asieâ€‘Pacifique (APAC), aprÃ¨s un projet solaire Ã Singapour en 2021. Cet accord sâ€™inscrit dans le cadre du dÃ©ploiement dâ€™une collaboration stratÃ©gique initiÃ©e en 2015 par un parc Ã©olien dans lâ€™Ohio. Ã€ lâ€™Ã©chelle mondiale, Amazon a dÃ©jÃ contractÃ© plus de 1,4 GW de capacitÃ© renouvelable dans plusieurs projets dÃ©veloppÃ©s par EDP. Â« Notre engagement commun avec EDP dans plusieurs pays, dont ce projet solaire Ã Fukushima, est un levier essentiel pour atteindre l’objectif d’Amazon : zÃ©ro Ã©mission nette de carbone d’ici 2040. En transformant un ancien terrain de golf en source d’Ã©nergie propre pour le rÃ©seau local, ce projet montre comment les investissements dans les Ã©nergies renouvelables peuvent avoir un impact positif Ã la fois sur l’environnement et sur les communautÃ©s locales Â», souligne Cameron Evans, directeur des infrastructures APAC chez Amazon Web Services. Â« En collaborant avec EDP pour apporter davantage d’Ã©nergie renouvelable aux rÃ©seaux locaux au Japon, Ã Singapour et dans le monde, nous dÃ©veloppons des infrastructures d’Ã©nergie propre qui profitent Ã nos opÃ©rations comme aux communautÃ©s oÃ¹ nous sommes implantÃ©s. Â»

Auâ€‘delÃ du solaire, la stratÃ©gie dâ€™EDP au Japon dans le domaine des EnR comprend Ã©galement des systÃ¨mes de stockage

EDP a des ambitions fortes pour sâ€™affirmer comme un acteur clÃ© de la stratÃ©gie Ã©nergÃ©tique du Japon, Ã travers le dÃ©veloppement dâ€™un portefeuille domestique de projets dÃ©passant 500 MWc dâ€™ici 2030 et auâ€‘delÃ , contribuant directement aux objectifs du pays en matiÃ¨re dâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique. Auâ€‘delÃ du solaire, la stratÃ©gie dâ€™EDP au Japon dans le domaine des Ã©nergies renouvelables comprend Ã©galement des systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie par batteries (BESS). Lâ€™entreprise entend accroÃ®tre significativement son portefeuille de projets BESS afin de garantir un approvisionnement Ã©nergÃ©tique continu et fiable, de rÃ©duire la variabilitÃ© de la production et de renforcer le rÃ©seau Ã©lectrique national. Avec cette nouvelle Ã©tape franchie au Japon, EDP poursuit la mise en Å“uvre de sa stratÃ©gie dâ€™accÃ©lÃ©ration de lâ€™Ã©lectrification Ã lâ€™Ã©chelle mondiale, axÃ©e sur des actifs de haute qualitÃ©, sÃ©curisÃ©s par des contrats de long terme, qui fournissent une Ã©nergie sÃ»re et stable et crÃ©ent une valeur durable pour les clients et les communautÃ©s.