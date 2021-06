La 1Ã¨re centrale de production dâ€™Ã‰nergie Ã  financement citoyen sur la mÃ©tropole de Montpellier installÃ©e sur le toit dâ€™une Ã©cole

L’Association « Énergie en Toit » et la municipalité de Grabels inaugureront le samedi 3 juillet prochain à 9h30 la première installation de production d’électricité d’origine photovoltaïque financée par les citoyens sur la métropole de Montpellier. Et ce sera sur les toits d’une école, lieu de la transmission des savoirs ! Un beau symbole.



L’association « Énergie en Toit », créée au mois d’août 2017 de la volonté d’un groupe de citoyens issus de diverses associations actives sur la métropole montpelliéraine, a été lauréate sur l’ensemble du territoire de la métropole de Montpellier de l’Appel à Projet Energies Renouvelables Coopératives Citoyennes 2017 de la région Occitanie. Un peu moins de quatre ans après sa création, la première centrale de l’association vient d’être installée à Grabels, sur la toiture du groupe scolaire de l’école Joseph Delteil. Outil de production d’électricité verte, cette centrale sera aussi un instrument pédagogique à destination du corps enseignant pour faire mieux appréhender les notions de transition énergétique aux élèves. Cette centrale photovoltaïque de 24 kWc a été installée par la société Helios’R pour le compte de la SAS EMC2 issue de l’association Énergie en Toit qui l’exploitera pour une durée de 20 ans. L’investissement est d’environ 50 000 € déjà financé pour moitié par l’apport d’une cinquantaine de citoyens souscripteurs, pour l’autre moitié par la subvention régionale d’ores et déjà accordée.

L’association « Énergie en Toit » s’est fixée pour objectif la mise en place de projets de production d’énergie renouvelable, portés, maîtrisés et financés par des particuliers et des collectivités en privilégiant une gouvernance locale, transparente et démocratique. L’association invite donc tous les citoyens de la métropole de Montpellier et alentours, désireux de participer à la transition énergétique sur le territoire, à venir la rejoindre en investissant financièrement dans la SAS EMC2. L’inauguration se fera en présence de René Revol le Maire de Grabels, ainsi que des représentants de la Région Occitanie et de Montpellier Méditerranée Métropole sous réserve de confirmation. L’association « Energie en toit » tiendra ensuite son assemblée générale à laquelle les personnes présentes sont cordialement conviées.