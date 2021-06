Webinaire Maxeon/Installateurs rÃ©sidentiels, rÃ©volutionnez votre offre solaire avec les nouveaux panneaux Maxeon 5 AC !

Installateurs et professionnels du solaire, découvrez comment les panneaux SunPower Maxeon 5 AC vont donner un nouveau souffle à votre offre solaire résidentielle et simplifier significativement vos activités au quotidien.

Maxeon Solar Technologies, leader mondial de l’innovation solaire, qui fabrique et commercialise les panneaux SunPower, organise un webinaire gratuit le vendredi 11 juin prochain à 14h pour tous les installateurs français sur le nouveau panneau SunPower Maxeon 5 AC.

Combinant le micro-onduleur Enphase IQ7A, à la pointe de la technologie, avec le panneau Maxeon 5, le plus performant, puissant et fiable actuellement disponible sur le marché, le Maxeon 5 AC est la solution idéale pour rendre le solaire résidentiel haut de gamme accessible au plus grand nombre.

Il offre aux installateurs français plusieurs avantages : une gestion améliorée de l’espace de stockage, une logistique et des processus simplifiés, une conception plus rapide du projet, une réduction du temps dédié à l’après-vente, et surtout : une installation plus simple, plus sûre et plus rentable pour leurs clients.

Au cours du webinaire, une équipe d’experts guidera les installateurs à travers la nouvelle technologie Maxeon 5 AC et dévoilera ses avantages économiques, logistiques et commerciaux.

Date & heure du Webinaire : vendredi 11 juin à 14h

bit.ly/3g7OVKu

sunpower.maxeon.com/fr/