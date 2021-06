VIDEO/Bertrand Piccard a prÃ©sentÃ© ses 1000 solutions pour protÃ©ger l’environnement lors de la 1Ã¨re confÃ©rence de la SMLH

La Société des membres de la Légion d’honneur suisse (SMLH) a reçu le 20 mai dernier Bertrand Piccard, psychiatre et aéronaute suisse pour la première édition des Grandes conférences de la SMLH. Auteur de deux premières autour du monde en ballon et en avion solaire, il est aujourd’hui président de la Fondation Solar Impulse. Il est également ambassadeur des Nations Unies pour l’environnement et conseiller spécial auprès de la commission européenne. Lors de cette conférence, Bertrand Piccard s’est exprimé sur l’enjeu écologique contemporain et les moyens d’y répondre. Son défi aujourd’hui est de promouvoir 1000+ solutions rentables pour protéger l’environnement et assurer une croissance propre. Reconnu notamment pour son engagement en faveur de la cause écologiste, Bertrand Piccard a échangé autour des enjeux de transmission et d’environnement.

Pour Bertrand Piccard, un explorateur est avant tout quelqu’un qui a le désir de changer le monde. En introduction de la conférence, il explique sa philosophie : « Un explorateur n’est pas satisfait de ce qu’il voit et de ce qu’il a. C’est pour cela qu’il va chercher autre chose. Il veut mieux, il veut différent, il veut ailleurs. C’est cela qui donne la soif de l’exploration. Et aujourd’hui, c’est vrai que je ne suis pas satisfait de ce que je vois dans le monde. On a un monde inefficient, inéquitable, qui est injuste, qui est polluant, qui gaspille, encore branché sur de vieilles technologies complètement archaïques. Et ce la ne me satisfait pas. Comme explorateur, j’ai eu envie de découvrir le ciel, l’avion solaire, le ballon etc. mais aussi de mettre une autre vision dans la manière dans laquelle on gère ce monde… Je ne suis pas un idéaliste… j’ai plutôt cherché des solutions technologiques rentables ». Ainsi est née sa volonté de promouvoir 1000+ solutions rentables pour protéger l’environnement. Son exploit de tour du monde en avion solaire sans carburant, incroyable et symbolique à souhait, n’était en fait qu’un commencement, une étincelle. Solar Impulse est beaucoup plus que cela, une fondation bâtie pour changer le monde…

Et Bertrand Piccard de stigmatiser la vieille croyance que ce changement de paradigme est cher et qu’il ne se réalisera pas pour des raisons financières. « La technologie a tellement évolué au niveau de la baisse des prix. Ce n’est même pas le rendement des panneaux solaires qui a augmenté, c’est juste le fait que cela coûte 35 fois moins cher de produire de l’électricité avec des panneaux solaires maintenant qu’il y a 20 ans. Donc c’est possible… et ça, il faut que les gens le comprennent ». A écouter d’urgence !

www.youtube.com/watch?v=I7zQSj-4ZwY