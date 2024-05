La 15Ã¨me Ã©dition des Rencontres Nationales de l’Energie Citoyenne se tiendra les 23 et 24 mai 2024 Ã  Marseille

Organisées par Énergie Partagée, tête de réseau du mouvement de l’énergie citoyenne en France, avec le soutien de l’ADEME et de la Ville de Marseille, les rencontres nationales de l’énergie citoyenne constituent un événement majeur dans la promotion et le développement des énergies renouvelables citoyennes en France. Bonne Mère !

Les Rencontres Nationales de l’Energie Citoyenne offrent un espace privilégié de partage d’expériences et de bonnes pratiques entre les acteurs engagés dans les projets d’énergie citoyenne, les acteurs financiers, les élus locaux et les collectivités. L’édition 2024 se déroulera les jeudi 23 et vendredi 24 mai à l’hôtel de ville Quai du port de Marseille. Plusieurs visites de sites de production d’énergie renouvelable sont également à prévoir.

Une longue histoire d’engagement et d’échange

Cette année, c’est le réseau régional PACA qui s’est proposé pour accueillir les Rencontres nationales de l’énergie citoyenne, marquant ainsi la 15ème édition d’un événement emblématique dédié aux énergies renouvelables. Depuis leurs débuts à Paris en 2010, ces rencontres ont sillonné différentes régions françaises, offrant à chacune l’opportunité de contribuer à l’échange et au partage d’expériences et de connaissances sur la production d’énergies renouvelables citoyennes, dans un esprit de coopération et de solidarité. Espace privilégié de partage d’expériences et de bonnes pratiques entre acteurs engagés dans les projets d’énergie citoyenne, les Rencontres de l’énergie citoyenne permettent également de renforcer les réseaux et de créer des partenariats avec des acteurs financiers, élus locaux et collectivités. E les contribuent enfin à sensibiliser le grand public à la façon dont chacune et chacun peut se réapproprier la production d’énergie en France.

Un programme pour explorer les dernières actualités du monde des énergies renouvelables

Cette année, l’événement fera la part belle à des sujets qui mobilisent le réseau des énergies citoyennes, avec notamment une table-ronde sur le lien entre les énergies renouvelables et l’aménagement du territoire, ainsi que des ateliers sur la sobriété énergétique et l’autoconsommation collective. Des visites d’installations citoyennes sont également prévues dans le département des Bouches-du-Rhône. « Les Rencontres nationales de l’énergie citoyenne sont un événement essentiel pour le mouvement de transition énergétique en France. Elles offrent l’opportunité unique de réunir les acteurs du secteur, d’échanger des idées, de partager des expériences et de renforcer les partenariats. C’est un moment crucial pour démontrer que l’énergie renouvelable citoyenne est non seulement possible mais également en plein développement sur l’ensemble du territoire », commente Erwan Boumard, Directeur général d’Énergie Partagée.