Volta acquiert le spÃ©cialiste de lâ€™Ã©tanchÃ©itÃ©, Top Toit, pour dÃ©velopper une offre toiture PV Ã  360Â° sur tout le territoire

Le Groupe français Volta, développeur et producteur indépendant d’énergies renouvelables et en particulier des toitures photovoltaïques, reprend le spécialiste de l’étanchéité des toitures, Top Toit, pour compléter son offre. Objectif : devenir leader de son secteur en France !

Depuis 2014, le Groupe Volta finance, construit et exploite des installations de production d’énergies renouvelables en région. Il intervient en particulier dans le domaine du photovoltaïque, avec une multi-expertise particulière sur les toitures, sur bâtiments et serres, qui représentent actuellement 500 projets en exploitation et 500 projets en développement. Acteur national avec un fort ancrage territorial, Volta possède plusieurs bureaux en régions, regroupant au total 75 % de ses collaborateurs.

Un triple aspect stratégique

L’acquisition de Top Toit vient renforcer son implantation territoriale dans l’Ouest de la France. Basée en Aquitaine, issue du groupe PLEBAC, cette société est, en effet, spécialiste de la maintenance, l’entretien et les travaux de toitures terrasses. Particulièrement active dans la région de Bordeaux et ses alentours, Top Toit va désormais pouvoir se projeter sur le territoire national. Au-delà de la complémentarité géographique des deux entités, ce rapprochement revêt un triple aspect stratégique permettant au Groupe Volta comme à Top Toit de dégager des synergies industrielles :

Commercialement, les offres des deux groupes se complètent : le Groupe Volta et sa filiale Top Toit vont mettre ainsi à la disposition des propriétaires fonciers une solution complète à 360°, allant de l’entretien de leur couverture à l’installation d’une toiture photovoltaïque en passant par le financement de leurs projets de rénovation ou la mise en place de programmes d’autoconsommation ;

Opérationnellement, l’expertise conjuguée des deux entreprises permettra d’offrir aux partenaires bailleurs une parfaite sécurité technique sur le long terme, complète et maîtrisée sous tous ses aspects

Financièrement, l’expertise et les capacités financières du Groupe Volta permettront de proposer aux clients Top Toit une solution de financement de leurs projets de rénovations au travers de la mise à disposition de leur couverture afin d’y installer une centrale photovoltaïque

«Une offre intégrée et professionnelle qui couvre tous les aspects de la toiture »

Cette alliance stratégique porte d’ores et déjà ses fruits avec la mise en œuvre des premiers projets conjoints. « Les métiers liés à l’entretien de la couverture des bâtiments ont évolué : d’une simple problématique fonctionnelle -rénover une toiture, réparer une fuite …- nous sommes passés à une dimension plurielle avec des aspects financiers (comment rentabiliser ma toiture ?), des sujets énergétiques (comment produire mon électricité ?) en passant par des objectifs environnementaux (comment baisser mon empreinte carbone ?). Le rapprochement avec le Groupe Volta répond à cette évolution et offre à Top Toit l’opportunité de soutenir son développement, tout en enrichissant son offre sur des métiers techniques et complexes. Ainsi, Top Toit franchit une nouvelle étape dans sa longue histoire et s’inscrit désormais résolument dans son époque », commente Jérôme Cohade, dirigeant de la société Top Toit. « Les projets photovoltaïques en toiture sont au cœur de notre stratégie car ils répondent parfaitement à l’ADN du Groupe Volta : contribuer à des projets durables, porteurs de sens et au service des territoires. Le rapprochement avec Top Toit illustre notre volonté de porter nos projets sur le long-terme et donc de disposer en interne de l’ensemble des compétences nécessaires pour proposer une offre intégrée et professionnelle qui couvre tous les aspects de la toiture », conclut Pierrick Morier, co-fondateur et Président du Groupe Volta.