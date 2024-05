Ã€ lâ€™occasion de CHOOSE France 2024, CARBON lance son projet CARBON one de 500 MW

Dans le cadre du sommet CHOOSE FRANCE organisé à Versailles par la Présidence de la République, au cours duquel la société était représentée pour la 2ème année consécutive, CARBON a annoncé le lancement de son projet CARBON one, une 1ère étape industrielle qui consiste en l’implantation en France d’une unité de production de modules photovoltaïques. Dans une lutte effrénée contre le temps…

L’unité CARBON one sera mise en service dès l’automne 2025, en avance de phase d’un an par rapport à la giga-usine de Fos-sur-Mer qui ouvrira quant à elle fin 2026. CARBON one aura une capacité de production de 500 MWc, soit plus d’un million de panneaux solaires par an, ce qui représente environ 10% de la capacité future de la giga-usine. CARBON one génèrera 200 emplois directs et durables.

CARBON one, un accélérateur pour le projet CARBON

Accélérateur industriel : CARBON one sera une unité pilote, nécessaire pour tout projet industriel de cette ampleur, pour tester, éprouver et optimiser les procédés de production (automatisation, robotisation, digitalisation…).

Accélérateur commercial : CARBON one permettra de répondre à l’augmentation de la demande de panneaux photovoltaïques Made in France, liée à l’évolution du cadre régulatoire en cours, dans la continuité de la signature récente du Pacte solaire.

Accélérateur d’écosystème : CARBON one favorisera l’intégration de CARBON dans son écosystème, en permettant de concrétiser des partenariats long terme avec les fournisseurs (matières premières et équipements), les centres de R&D, etc.

Pour mémoire, CARBON porte l’un des plus importants projets industriels pour la filière photovoltaïque en Europe, avec notamment une giga-usine intégrée, qui couvrira l’ensemble des étapes de la chaîne de valeur industrielle (du lingot au module) et sera implantée en France, à Fos-sur-Mer, sur un site de 45 hectares au cœur du Grand port maritime de Marseille. CARBON créera 3000 emplois directs et 9000 emplois indirects environ.

Pour l’industrie solaire, c’est un projet qui permettra de garantir à la fois la compétitivité, la durabilité et la souveraineté, notamment grâce au changement d’échelle (5 GWc / an de capacité de production soit + 10 millions de panneaux PV / an), à l’intégration verticale (site industriel 3-en-1 : lingot & wafer / cellule / module), à l’innovation (3% du CA annuel consacré à la R&D) et à l’optimisation industrielle (industrie 5.0).

Le projet – dont le budget s’élève à 1,7 Mds€ sur 4 ans – se concrétise chaque jour davantage, avec notamment le dépôt récent du permis de construire de la giga-usine de Fos-sur-Mer.