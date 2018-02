KYOCERA trouve des partenaires pour dÃ©velopper le projet d'Ã©nergie solaire de 480 mÃ©gawatts d'Ukujima

Depuis juin 2014, le Groupe Kyocera, la société Kyudenko, et la banque Mizuho ont analysé ensemble la possibilité d’exploiter un projet d’énergie solaire de 480 MW sur l’île d’Ukujima à proximité de la ville de Sasebo dans la préfecture de Nagasaki au Japon. Ces sociétés viennent d’annoncer que leur projet avait franchi un nouveau cap avec l’intégration de cinq autres participants : la SPCG, la Tokyo Century, la compagnie Furukawa Electric, la société Tsuboi et la banque Eighteenth.

La société Photovolt Development Partners, (PVDP) a commencé à planifier ce grand projet en énergie solaire dès le mois d’avril 2013, dans l’objectif de contribuer à la protection environnementale et de revitaliser l’économie de cette île isolée. Il a été convenu que les droits du tarif de subventionnement (FIT) seraient transférés de PVDP à une holding nouvellement créée dans un but précis, et nommée «Ukujima Future Energy», soit littéralement Ukujima, l’Energie du Futur, annonçant le lancement d’un nouveau projet.

Un investissement de près de 200 milliards de yens, soit environ 1,8 milliards de USD, a été prévu pour le projet. Les travaux devant démarrer avant fin mars 2019. Le projet prévoit d’utiliser environ 1,65 million de modules solaires en silicium polycristallin à haut rendement fabriqué par Kyocera, afin de créer un système de 480 MW pouvant générer une valeur estimée de 515 kMWh par an. En construisant un câble sous-marin d’une longueur de 64 kilomètres entre Ukujima et l’île de Kyushu, toute l’énergie produite dans le cadre du projet sera vendue à un fournisseur local, la société Kyushu Electric Power, conformément au programme national FIT pour l’énergie renouvelable.

Dans le cadre de ce programme, une société de gestion foncière pourrait louer sur l’île des terres agricoles ou terrains arables et désertés, à leurs propriétaires respectifs, afin de les sous-louer ensuite à une société spécifique, nommée «Ukujima Future Energy». Cette filiale de la holding Ukujima Future Energy Holdings aura pour objectif d’y construire et d’y exploiter des systèmes d’énergie solaire. Dans ce projet, certains des systèmes solaires seront construits sur pilotis, permettant au terrain d’être à la fois exploité pour produire de l’énergie, et fournir un rendement agricole suffisant pour être rentable.

En accord avec les bénéfices de ce projet entrant dans sa prochaine étape, Kyocera, Kyudenko, SPCG, Tokyo Century, Furukawa Electric, Tsuboi, Mizuho Bank et The Eighteenth Bank continueront d’exploiter le projet avec pour objectif d’instaurer un modèle commercial écologique grâce à l’énergie solaire, tout en contribuant à développer l’agriculture sur l’île. Un des participants à ce projet, SPCG, est le plus important développeur de projets pour l’énergie solaire en Thaïlande, exploitant 36 usines d’énergie solaire pour un total de 260 MW sur une superficie de plus de 800 hectares. Depuis 2009, cette société agit en partenariat avec le Groupe Kyocera.

Les sociétés engagées travailleront en coopération avec le gouvernement de la préfecture de Nagasaki, la ville de Sasebo, ainsi que les autorités locales, afin d’analyser le modèle commercial le plus adapté à ce projet, et de s’assurer que la protection environnementale est prise en compte lors de la sélection des sites et de la construction des systèmes d’énergie solaire.

Encadré

Présentation du projet

Nom du projet: Projet Ukujima Mega Solar (nom d’essai)

Sociétés participantes: Kyudenko Corporation ; Kyocera Corporation ; SPCG Public Company Limited ; Tokyo Century Corporation ; Furukawa Electric Company Limited ; Tsuboi Corporation ; Mizuho Bank, Limited ; The Eighteenth Bank Limited

Énergie produite : 480 MW. L’énergie produite dans le cadre de ce projet sera vendue à un fournisseur local, Kyushu Electric Power Co., Inc.

Génération annuelle en énergie (estimée) : 515 000 MWh

Équivalent à environ 173 000 foyers représentatifs

Réduction annuelle de CO2: Près de 300 000 tonnes (274 750 tonnes exactement)

Site de la construction : Ukujima, ville de Sasebo, préfecture de Nagasaki, une île de près de 25 millions de km² pour une population de 2000 habitants

Investissement: Environ 200 milliards de yens prévus

Début de la construction: d’ici fin mars 2019 au plus tard

