KYOCERA TCL SOLAR achÃ¨ve la construction au Japon d'une centrale solaire de plus de 20 MW

Le Groupe Kyocera et la Tokyo Century Corporation via leur filiale commune Kyocera TCL Solar, viennent d’achever la construction la centrale d’énergie solaire de 21,1 mégawatts (MW) à usage industriel de la ville de Hagi dans la préfecture de Yamaguchi au Japon. Près de 80 000 modules solaires Kyocera ont été installés sur environ 1km² de terrain originellement prévu pour la construction d’un dispositif de traitement des déchets industriels laissé à l’abandon. Ce terrain a été ensuite transformé pour ce projet d’énergie verte. Une cérémonie s’est déroulée le 11 janvier dernier afin de célébrer la construction de la centrale, qui doit générer à terme selon les prévisions 23 000 mégawatts/heure (MWh) chaque année soit suffisamment d’électricité pour alimenter l’équivalent de près de 8 000 foyers. Toute l’électricité générée à l’usine sera vendue à un fournisseur local, la compagnie d’électricité Chugoku. Il s’agit de la deuxième plus grande centrale d’énergie solaire de Kyocera TCL Solar, après la centrale de 25 MW à Fushimi-ku près de la ville de Kyoto, construite sur un parcours de golf abandonné.

Kyocera TCL Solar a développé 58 centrales d’énergie solaire au Japon, pour un rendement total de près de 170 MW depuis le lancement de la société en août 2012. Les usines se caractérisent par des modules solaires Kyocera à haute performance et d’une fiabilité supérieure à la moyenne du marché, qui fournissent des rendements énergétiques annuels exceptionnellement élevés dans une grande variété d’environnements. Ces modules ont été évalués trois fois d’affilée comme étant ultra-performants dans toutes les catégories de test de la fiche d’évaluation de fiabilité du module PV de DNV GL, certifiés dans chaque fiche d’évaluation depuis 2014. En outre, Kyocera TCL Solar s’est concentrée sur l’installation de systèmes de génération d’énergie solaire flottante, afin d’utiliser les ressources abondantes des plans d’eau du Japon, où la société a démarré l’exploitation de cinq centrales d’énergie solaire flottante. La plus grande centrale d’énergie solaire flottante du Japon vient tout juste d’être construite sur un barrage-réservoir de la préfecture de Chiba, pour une production de près de 15 MW. Le début de son exploitation est estimé à mars 2018. Avec de tels projets, Kyocera TCL Solar, Tokyo Century et le groupe Kyocera maintiendront leur engagement à promouvoir l’énergie renouvelable tout en contribuant à la protection de l’environnement et à la création d’une société durable.