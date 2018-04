Kyocera, le solaire flottant Ã  grande Ã©chelle

Kyocera TCL Solar LLC a débuté en ce printemps 2018 l’exploitation de la plus grande usine d’énergie solaire flottante de 13,7 mégawatts (MW) du Japon. Située sur le réservoir Yamakura Dam d’Ichihara, préfecture de Chiba, la société a organisé une cérémonie d’inauguration le 20 mars dernier, en compagnie de Kensaku Morita, gouverneur de la préfecture de Chiba. Kyocera TCL Solar est une joint-venture de Kyocera et de Tokyo Century, fondée en 2012 afin de promouvoir des projets solaires à grande échelle.

L’usine a été construite sur la superficie du réservoir, géré par le bureau du service des eaux de la préfecture de Chiba pour son exploitation industrielle. Avec 180 000 m2 (18 hectares) de superficie, plus de 50 000 modules solaires Kyocera ont été installés pour générer effectivement plus de 16 000 mégawatts/heure (MWh) par an ― une électricité suffisante pour alimenter environ 5000 foyers types. Toute l’énergie générée est vendue à TEPCO Energy Partner, Incorporated. l’origine, le projet a été initié par la Public Enterprises Agency de la préfecture de Chiba, à la recherche de sociétés contribuant à réduire son impact sur l’environnement.

Depuis sa fondation, Kyocera TCL Solar a construit 61 usines d’énergie solaire dans tout le Japon, et a notamment conduit le plus grand projet d’usine solaire flottante du territoire, à savoir l’usine de Yamakura, d’une puissance de 13,7 MW. La société a développé sept usines d’énergie solaire flottante, en utilisant les barrages et réservoirs d’eau fraîche du Japon, pour préserver les terres agricoles, car il devient de plus en plus difficile de sécuriser de grandes étendues de terrain, adaptées à une usine solaire de grande échelle.

