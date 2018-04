ekWateur remporte le prix du public et la mÃ©daille d'argent de la meilleure dÃ©marche collaborative BtoC

Lors de la nuit de l’économie collaborative et circulaire qui s’est tenue au Théâtre de la Madeleine dans la soirée du 9 avril, le fournisseur d’énergie alternatif ekWateur s’est distingué parmi 40 projets présentés à un jury d’experts notamment, grâce à son modèle collaboratif. Le fournisseur de l’énergie d’après, s’est vu décerner deux prix : celui du public et la médaille d’argent de la meilleure démarche collaborative BtoC.

La Nuit de l’économie collaborative et circulaire a été créée par l’organisateur d’évènements MDC, et bénéficie du soutien de Valdelia, l’éco-organisme du Ministère de la transition écologique. Elle remplit deux principaux objectifs : valoriser les acteurs de ce nouveau modèle économique à travers les trois catégories primées : meilleure démarche collaborative BtoB, meilleure démarche collaborative BtoC, et meilleure démarche circulaire. Nourrir la discussion sur les thématiques relatives à cette nouvelle vision de l’économie.

Un modèle économique centré sur le client

Le prix de la meilleure démarche collaborative vient récompenser l’éco-système collaboratif d’ekWateur, qui met le client au cœur de son modèle économique. En outre, ekWateur est le seul fournisseur d’énergie qui propose de racheter le surplus d’énergie produite par ses clients pour le remettre dans le circuit et le revendre à ses autres clients. Un système qui favorise l’autoconsommation via la collaboration. Par ailleurs, ekWateur offre à ses clients producteurs la possibilité de convertir leur production en SolarCoin*, et d’acheter de l’énergie grâce à cette cryptomonnaie issue de la Blockchain. L’entreprise valorise ainsi les initiatives de ses clients et se pose en véritable partenaire. « Nos clients produisent pour nos clients, et sont pleinement acteurs de leur consommation énergétique », explique Julien Tchernia, cofondateur et CEO d’ekWateur.

Créer du lien entre les consommateurs

ekWateur se positionne comme créateur de lien entre les différents acteurs de l’énergie en privilégiant l’échange entre consommateurs, le financement participatif, la production locale ou encore le service client assuré par les consommateurs. Au total, plus de 1600 demandes sont traitées chaque mois au sein de la communauté, ce qui a permis d’atteindre l’un des objectifs d’une économie collaborative et circulaire : créer une relation de proximité entre les clients et avec l’entreprise. ekWateur avait déjà été récompensé pour sa démarche collaborative en novembre 2017, en remportant les enchères inversées de la campagne « Energie moins chère ensemble » de l’UFC-Que Choisir. « Cette victoire est avant tout celle de nos clients, porteurs avec nous d’un modèle énergétique qui vise à rendre au citoyen le pouvoir sur sa consommation d’énergie. Le marché est prêt, le choix des professionnels qui nous ont consacré ce prix en est la preuve ! », se réjouit Julien Tchernia. 15 mois après son lancement, ekWateur réunit aujourd’hui une communauté de plus de 50 000 personnes, réparties sur le territoire français, notamment dans plusieurs grandes villes telles que Bordeaux, Toulouse, Clermont-Ferrand, Lille ou Nantes. Une clientèle que le fournisseur compte doubler d’ici fin 2018.

*Le SolarCoin est une cryptomonnaie issue de la blockchain, adossée à la production d’énergie solaire pour encourager le développement des énergies renouvelables. ekWateur est le premier fournisseur français à proposer à ses clients producteurs de convertir leur énergie produite en SolarCoin et de régler leur consommation par ce biais. Il fonctionne selon la quantité d’énergie solaire produite : 1 kWh produit génère 1 SolarCoin.

Plus d’infos sur le Solarcoin…