Kranich France, mÃ©daille de bronze Ecovadis

Krannich France vient dâ€™obtenir la mÃ©daille de bronze Ecovadis ce qui est va pleinement dans la dÃ©marche mise en place par lâ€™entreprise depuis 18 mois.Â Cette reconnaissance est avant tout celle des femmes et des hommes qui font vivre les engagements de Krannich France au quotidien.

Â« Chez Krannich France, nous sommes fiers d’avoir obtenu la mÃ©daille de Bronze EcoVadis. Cette distinction rÃ©compense le travail engagÃ© par l’ensemble de nos Ã©quipes pour intÃ©grer les enjeux environnementaux, sociaux et Ã©thiques au cÅ“ur de nos activitÃ©s Â» confie MichaÃ«l Godet, directeur gÃ©nÃ©ral de lâ€™entreprise. Au-delÃ de cette reconnaissance, cette mÃ©daille marque une Ã©tape importante dans une dÃ©marche d’amÃ©lioration continue Krannich France a choisi d’inscrire durablement dans son dÃ©veloppement. Chez Krannich France, la transition Ã©nergÃ©tique ne se rÃ©sume pas aux produits distribuÃ©s.La philosophie de la sociÃ©tÃ© implique Ã©galement une responsabilitÃ© dans la faÃ§on d’agir, de collaborer et d’accompagner les partenaires. Autour dâ€™une conviction simple : les dÃ©fis de demain se prÃ©parent aujourd’hui.

RÃ©silience industrielle, exigences RSE, certifications, traÃ§abilitÃ© des chaÃ®nes d’approvisionnement, critÃ¨res extra-financiers dans les appels d’offresâ€¦ Ces enjeux sont dÃ©sormais au cÅ“ur de la compÃ©titivitÃ© de la filiÃ¨re. Â« Notre ambition est d’Ãªtre bien plus qu’un distributeur de solutions photovoltaÃ¯ques : Ãªtre un partenaire de confiance capable d’accompagner les installateurs dans la comprÃ©hension et l’anticipation de ces nouvelles exigences. Parce qu’aujourd’hui, la performance ne se mesure plus uniquement au prix ou Ã la qualitÃ© des Ã©quipements. Elle repose Ã©galement sur la capacitÃ© de toute la chaÃ®ne de valeur Ã dÃ©montrer son engagement en matiÃ¨re de durabilitÃ©, de rÃ©silience et de responsabilitÃ©. Cette mÃ©daille EcoVadis rÃ©compense le travail accompli par nos Ã©quipes, mais elle renforce surtout notre dÃ©termination Ã poursuivre nos efforts Â» poursuit MichaÃ«l Godet.