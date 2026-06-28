Ã€ Intersolar, HELIUP dÃ©fend un photovoltaÃ¯que lÃ©ger Â« made in France Â» pensÃ© pour durer

Trois jours passÃ©s sur le salon Intersolar laissent un constat net : le photovoltaÃ¯que lÃ©ger nâ€™est plus une curiositÃ© de niche. Lâ€™intÃ©rÃªt quâ€™il suscite, en particulier pour la solarisation des bÃ¢timents existants, sâ€™est nettement renforcÃ©. PhotovoltaÃ¯que lÃ©ger : ou comment transformer les toitures passives des bÃ¢timents existants en actifs Ã©nergÃ©tiquesÂ !

Face aux contraintes de charge des toitures anciennes, aux exigences des assureurs et au besoin dâ€™accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique du bÃ¢ti, les solutions allÃ©gÃ©es apparaissent comme une rÃ©ponse crÃ©dible Ã un besoin massif : rendre Ã©ligibles au solaire des toitures jusquâ€™ici Ã©cartÃ©es des projets photovoltaÃ¯ques. Mais derriÃ¨re cette dynamique, lâ€™offre reste trÃ¨s contrastÃ©e. Une grande partie des produits exposÃ©s provient de fabricants asiatiques, avec une forte prÃ©sence de panneaux souples. Ces solutions rÃ©pondent Ã une partie du problÃ¨me â€” le poids â€” mais elles laissent ouvertes, pour beaucoup de maÃ®tres dâ€™ouvrage, propriÃ©taires fonciers et assureurs, des questions qui comptent : tenue mÃ©canique, vieillissement, durabilitÃ© et capacitÃ© Ã sÃ©curiser un actif sur plus de vingt ans.

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Le choix dâ€™HELIUP est assumÃ© : un panneau lÃ©ger mais non flexible

Son module StykonÂ® sâ€™inspire de lâ€™architecture dâ€™un panneau conventionnel plutÃ´t que dâ€™une membrane souple. RenforcÃ© par un verre mince protecteur, il vise les standards de fiabilitÃ© attendus dâ€™un module destinÃ© Ã durer, tout en supprimant la contrainte de poids qui ferme aujourdâ€™hui de nombreuses toitures au photovoltaÃ¯que : environ 5 kg/mÂ², soit prÃ¨s de trois fois plus lÃ©ger quâ€™un panneau cadrÃ© classique, pour un rendement et une garantie de puissance comparablesÂ : puissance de sortie > 89 % Ã 25 ans. Â«Â Nous ne pensons pas que ce parti pris disqualifie les autres : les panneaux souples ont leur pertinence sur certains usages. Mais pour les bÃ¢timents existants Ã faible capacitÃ© de charge, oÃ¹ lâ€™enjeu est de produire pendant deux dÃ©cennies sans renforcer la charpente ni interrompre lâ€™exploitation, la durabilitÃ© devient le critÃ¨re dÃ©cisifÂ Â», prÃ©cise Julien Gaume, Directeur Technique. Au-delÃ du module, lâ€™intÃ©rÃªt du photovoltaÃ¯que lÃ©ger se mesure Ã lâ€™aune des besoins concrets du marchÃ© franÃ§ais, largement structurÃ©s par le cadre rÃ©glementaire. Le dÃ©cret tertiaire impose une rÃ©duction progressive des consommations Ã©nergÃ©tiques des bÃ¢timents concernÃ©s (âˆ’40 % en 2030, puis âˆ’50 % et âˆ’60 %). La loi APER (2023) a posÃ© un cap de solarisation des toitures et parkings dâ€™une partie du parc existant. Ces dispositifs convergent vers une mÃªme rÃ©alitÃ© : une toiture nue nâ€™est plus seulement un poste de coÃ»t, elle devient un levier de conformitÃ© et de valeur.

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Â«Â Le photovoltaÃ¯que lÃ©ger ne vaudra durablement que sâ€™il tient sa promesse dans le tempsÂ Â»

Câ€™est lÃ que le solaire lÃ©ger prend tout son sens, Ã condition dâ€™Ãªtre pensÃ© comme un systÃ¨me. CouplÃ©e Ã de lâ€™autoconsommation et, lorsque le profil de charge le justifie, Ã une solution de stockage, une installation photovoltaÃ¯que lÃ©gÃ¨re transforme une toiture passive en actif Ã©nergÃ©tique : Â«Â Elle rÃ©duit la facture, lisse les appels de puissance, amÃ©liore lâ€™empreinte carbone du site et contribue aux obligations du dÃ©cret tertiaire et de la loi APER. Pour un exploitant, on ne finance plus un Ã©quipement, on optimise un patrimoine â€” dâ€™autant que la solarisation peut sâ€™accompagner, sur les bÃ¢timents anciens, de la remise en conformitÃ© de lâ€™Ã©tanchÃ©itÃ© et de lâ€™isolation Â», confie Maryline Joanny, Directrice commerciale.

Cette ambition sâ€™appuie sur une base industrielle locale : une usine de 100 MWc en IsÃ¨re, lâ€™une des plus importantes capacitÃ©s de production de modules photovoltaÃ¯ques sur le territoire. Ã€ lâ€™heure oÃ¹ la souverainetÃ© solaire redevient un enjeu europÃ©en, HELIUP y voit moins un argument quâ€™une condition de crÃ©dibilitÃ© : tenir des engagements de fiabilitÃ© sur vingt-cinq ans suppose de maÃ®triser sa production. Â« Lâ€™attraction est rÃ©elle â€” des projets partout en France et des premiers dÃ©ploiements europÃ©ens â€” mais nous restons mesurÃ©s. Le marchÃ© du bÃ¢ti existant Ã©volue progressivement : il appelle des solutions Ã©prouvÃ©es, assurables, adaptÃ©es aux contraintes rÃ©elles des exploitants, mais aussi un cadre rÃ©glementaire stable. Notre conviction est simple : le photovoltaÃ¯que lÃ©ger ne vaudra durablement que sâ€™il tient sa promesse dans le temps. Câ€™est Ã cette exigence que nous avons fait le choix de rÃ©pondreÂ Â», explique Yannick Veschetti, PrÃ©sident. Dans les allÃ©es de cet Intersolar 2026 largement dominÃ© par les fabricants asiatiques et par une offre abondante de panneaux lÃ©gers souples, HELIUP a ainsi incarnÃ© une voie europÃ©enne du photovoltaÃ¯que lÃ©ger : diffÃ©renciante, industrielle et orientÃ©e vers la fiabilitÃ© long terme avec la qualitÃ© Â«Â made in FranceÂ Â».