Ingenostrum rÃ©alise une levÃ©e de â‚¬25 millions auprÃ¨s dâ€™Andera Partner

Ingenostrum est un acteur majeur de la transition énergétique en Espagne, qui a historiquement développé des projets solaires photovoltaïques (PV) pour compte de tiers, et étend son périmètre au développement pour compte propre et au développement d’autres technologies durables. La levée de fonds de 25 millions d’euros est réalisée uniquement par Andera Partners, via son fonds Andera Smart Infra 1, dont il s’agit du premier investissement en Espagne. L’objectif d’Ingenostrum est de fournir une énergie à faible coût pour permettre une transition énergétique rapide et efficace en Espagne.

Fondée en 2009 et dirigée par Santiago Rodriguez Agundez, Ingenostrum est un développeur de projets photovoltaïques basé à Séville et Madrid. Au cours des 10 dernières années, l’entreprise a développé plus de 10 GW de projets solaires pour le compte de tiers, en Espagne, en Amérique Latine, aux États-Unis et en Asie. Avec une équipe de plus de 60 personnes, l’entreprise est spécialisée dans le développement de projets photovoltaïques, de stockage via batteries, de centres de données et de projets Power to X (production d’hydrogène vert entre autres). Ingenostrum fait preuve de solidité financière et a plus que doublé son chiffre d’affaires au cours des 3 dernières années.

Une levée de fonds pour accélérer la transition d’Ingenostrum

Ingenostrum achève une levée de fonds de 25 millions d’euros dans le cadre de sa série B avec Andera Partners via son fonds Andera Smart Infra 1. Andera Smart Infra 1 est un fonds qui investit aux côtés des entrepreneurs du secteur de la transition énergétique pour leur permettre de transformer leurs entreprises. Il s’agit du premier investissement hors de France pour Andera Smart Infra 1, initié par le grand potentiel du marché espagnol sur les marchés couverts par Ingenostrum. Santiago Rodriguez Agundez, PDG d’Ingenostrum, commente : “Nous avons identifié Andera Partners comme le partenaire idéal pour développer les activités d’Ingenostrum sur ses nouvelles verticales. Ingenostrum bénéficiera de l’expérience d’Andera Smart Infra 1 en France sur les diverses thématiques couvertes, y compris l’hydrogène. Dans le processus de transaction, nous avons appris à travailler ensemble et nous sommes maintenant convaincus que ce partenariat contribuera au succès d’Ingenostrum.”

Des synergies et des opportunités pour l’avenir

Pour Ingenostrum, l’objectif de cette levée de fonds est d’accélérer sa croissance, financer la construction de son portefeuille de projets PV et développer davantage son portefeuille de centres de données et de projets Power to X. Soutenues par Accuracy et 2Birds (Andera Partners), ainsi que par Montero Aramburu et Basgen (Santiago Agundez Rodriguez), les deux parties ont conclu un accord et ont déjà identifié des synergies et des opportunités pour l’avenir. La transaction a été rendue possible grâce à un examen approfondi de chaque verticale du pipeline, notamment avec l’aide de Greensolver pour les projets PV solaires, de Colliers et Quark pour les projets de centres de données, de Strategy& (PWC) pour les projets Power to X. Guy Auger, associé d’Andera Smart Infra 1, ajoute : “Investir dans Ingenostrum est une excellente opportunité pour Andera Smart Infra d’élargir son portefeuille à la péninsule ibérique, et de couvrir des sujets clés de notre thèse d’investissement : les énergies renouvelables, le Power to X et les centres de données verts. En travaillant avec Santiago Rodriguez Agundez et son équipe, nous avons été impressionnés par la qualité de l’équipe et de ses projets. Nous attendons avec impatience les prochaines étapes ensemble.”

L’Espagne, un moteur pour la transition énergétique européenne

L’Espagne est un leader des énergies renouvelables en Europe. La capacité solaire espagnole devrait atteindre environ 77 GW de capacité installée en 2030, soit plus de 2 fois le niveau actuel. L’Espagne est également à l’avant-garde d’une croissance phénoménale de son marché des centres de données, bénéficiant de la surcharge des hubs FLAP- D. La situation stratégique de l’Espagne, à proximité des câbles sous-marins, et son accès à l’électricité renouvelable, sont des facteurs clés de développement pour les centres de données verts ; et le marché espagnol des centres de données pourrait atteindre 600 MW IT d’ici 4 ans. De plus, grâce au faible coût de l’énergie renouvelable en Espagne, le marché du Power to X se développe rapidement, avec un accent particulier sur l’hydrogène et l’ammoniac. Ainsi, Enagas – gestionnaire du réseau électrique espagnol – prévoit qu’en 2030, l’Espagne pourrait produire entre 2 et 3 Mt par an d’hydrogène renouvelable.