KOSTAL dÃ©voile de nombreuses nouveautÃ©s produits Ã  l’Intersolar Europe 2026

Nouvelles solutions pour le stockage, l’e-mobilitÃ©, la mise en rÃ©seau intelligente et les systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques modernesÂ : la dÃ©monstration de force de KOSTAL Ã lâ€™Intersolar Europe 2026Â !

Ã€ l’Intersolar Europe 2026 de Munich, KOSTAL prÃ©sente comment les installations photovoltaÃ¯ques modernes peuvent Ãªtre connectÃ©es intelligemment et mises en Å“uvre efficacement. L’accent est mis sur de nouvelles solutions pour le stockage, les tarifs d’Ã©lectricitÃ© dynamiques, l’Ã©lectromobilitÃ©, le pilotage intelligent et la mise en rÃ©seau numÃ©rique â€“ dÃ©veloppÃ©es pour offrir plus de possibilitÃ©s autour des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques modernes.

Le stockage, les tarifs, le pilotage et l’e-mobilitÃ© Ã©tendent le systÃ¨me PV classique

Le photovoltaÃ¯que continue d’Ã©voluer â€“ et avec lui les opportunitÃ©s pour le commerce, l’artisanat et les exploitants d’installations. ParallÃ¨lement Ã la production d’Ã©lectricitÃ© classique, le pilotage intelligent, les tarifs d’Ã©lectricitÃ© dynamiques, le stockage, l’e-mobilitÃ© et la mise en rÃ©seau numÃ©rique gagnent de plus en plus en importance. En mÃªme temps, de nouvelles opportunitÃ©s apparaissent autour de la gestion de l’Ã©nergie, de l’intÃ©gration des systÃ¨mes et des applications Ã©nergÃ©tiques flexibles. KOSTAL montre Ã l’Intersolar Europe 2026 comment ces possibilitÃ©s peuvent Ãªtre mises en Å“uvre de maniÃ¨re simple et pratique. L’accent est mis sur des solutions pour une installation facile, une mise en rÃ©seau intelligente et un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique interagissant efficacement â€“ de l’onduleur au stockage et Ã la Wallbox, jusqu’aux services numÃ©riques.

Â« Le photovoltaÃ¯que est plus passionnant que jamais Â»

Â« Le photovoltaÃ¯que est plus passionnant que jamais Â», explique Frank Henn Directeur gÃ©nÃ©ral de KOSTAL Solar Electric GmbH. Â« L’Ã©nergie solaire, le stockage, les tarifs d’Ã©lectricitÃ© dynamiques, le pilotage intelligent et l’e-mobilitÃ© ajoutent aujourd’hui de nombreuses nouvelles applications et possibilitÃ©s supplÃ©mentaires aux installations PV classiques. Les installateurs, les grossistes, les partenaires et les exploitants d’installations en profitent de la mÃªme maniÃ¨re â€“ grÃ¢ce Ã plus de flexibilitÃ©, de nouveaux potentiels et une utilisation plus efficace de l’Ã©nergie. Â» KOSTAL recherche des solutions capables de piloter l’Ã©nergie intelligemment, d’utiliser des prix d’Ã©lectricitÃ© dynamiques et d’intÃ©grer d’autres domaines comme les pompes Ã chaleur ou l’e-mobilitÃ©. Â« Pour cela, KOSTAL poursuit dÃ©libÃ©rÃ©ment une approche de systÃ¨me ouvert : le matÃ©riel, les logiciels et les services numÃ©riques â€“ y compris ceux de fournisseurs tiers â€“ s’imbriquent pour crÃ©er des solutions flexibles avec une rÃ©elle valeur ajoutÃ©e pour les systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques modernes. GrÃ¢ce Ã de larges compatibilitÃ©s, les exploitants d’installations et les installateurs restent flexibles et peuvent utiliser la solution qui leur convient Ã chaque fois Â» poursuit Frank Henn.

Des solutions modernes pour des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques modernes

Un accent particulier est mis sur les nouvelles solutions de produits et de systÃ¨mes que KOSTAL prÃ©sente pour la premiÃ¨re fois Ã l’Intersolar Europe 2026. En font notamment partie :

NOUVEAU : Onduleur de batterie KOSTAL PLENTICORE BI 25 La solution puissante pour les applications de stockage modernes et la distribution intelligente de l’Ã©nergie â€“ dÃ©veloppÃ©e pour une grande flexibilitÃ© et de nouvelles possibilitÃ©s autour du stockage, de l’autoconsommation et de la gestion de l’Ã©nergie.

NOUVEAU : KOSTAL Multi-Device-Control Le pilotage intelligent de plusieurs onduleurs simplifie la planification, l’installation et la gestion de l’Ã©nergie â€“ en particulier pour les concepts d’installations plus importants ou plus exigeants.

NOUVEAU : Borne de recharge KOSTAL ENECTOR G2 & ENECTOR G2 MID De nouvelles possibilitÃ©s pour la recharge intelligente avec une gamme de fonctions Ã©tendue, une intÃ©gration facile dans le systÃ¨me KOSTAL ainsi que des solutions pour les exigences modernes comme la facturation des vÃ©hicules de fonction.

NOUVEAU : KOSTAL Auto BackUp Switch Plus de sÃ©curitÃ© d’approvisionnement grÃ¢ce Ã la commutation automatique en cas de secours â€“ facilement intÃ©grÃ©e dans les systÃ¨mes PV modernes avec stockage.

Highlight : Application KOSTAL Solar 4me De nouvelles fonctions et une expÃ©rience utilisateur Ã©tendue assurent plus de transparence, un monitoring plus simple et un pilotage confortable des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques modernes.

De plus, KOSTAL donne Ã l’Intersolar un aperÃ§u des dÃ©veloppements futurs concernant l’intÃ©gration de l’onduleur, du stockage et des vÃ©hicules Ã©lectriques dans les systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques modernes et les techniques de charge. Les visiteurs auront un premier aperÃ§u des solutions Ã venir et des futures possibilitÃ©s des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques modernes en collaboration avec des partenaires solides, avec de nouvelles approches concernant :

Le stockage par batterie

Les pompes Ã chaleur

Les systÃ¨mes de gestion de l’Ã©nergie (HEMS)

La mise en rÃ©seau intelligente des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques modernes

Les visiteurs peuvent Ã©galement s’attendre Ã un regard dans les coulisses du dÃ©veloppement des onduleurs â€“ et Ã une annÃ©e de salon spÃ©ciale : KOSTAL Solar Electric fÃªte ses 20 ans d’histoire. La prÃ©sence au salon est complÃ©tÃ©e par le portefeuille de produits KOSTAL Ã©prouvÃ© autour de :

L’onduleur hybride PLENTICORE plus G2

L’onduleur universel PLENTICORE G3

Ainsi que les onduleurs commerciaux de la sÃ©rie PIKO CI

Plus de possibilitÃ©s. Moins de complexitÃ©.

L’installateur est au cÅ“ur de nombreux dÃ©veloppements. Car les nouvelles applications et les fonctions supplÃ©mentaires ne doivent pas entraÃ®ner plus d’efforts â€“ elles doivent au contraire faciliter le quotidien. KOSTAL prÃ©sente donc des solutions qui :

Simplifient la mise en service

RÃ©duisent les besoins de maintenance

Rendent les systÃ¨mes extensibles de maniÃ¨re flexible

Soutiennent les processus numÃ©riques

CrÃ©ent une sÃ©curitÃ© de planification Ã long terme

De nouvelles possibilitÃ©s apparaissent ainsi pour mettre en Å“uvre efficacement des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques Ã©conomiques et tournÃ©s vers l’avenir.

EncadrÃ©

KOSTAL Ã l’Intersolar Europe 2026

KOSTAL prÃ©sente ses solutions actuelles et ses nouveautÃ©s produits Ã l’Intersolar Europe 2026, du 23 au 25 juin 2026 Ã Munich, dans le hall B3, stand B3.130. Les visiteurs professionnels pourront y dÃ©couvrir les nouvelles technologies, les tendances actuelles du marchÃ© et les dÃ©veloppements futurs autour des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques intelligents.