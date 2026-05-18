JA Solar renforce son activitÃ© dans le stockage dâ€™Ã©nergie avec plusieurs dÃ©ploiements de JAPlanet Ã  travers lâ€™Europe

Ja Solar vient dâ€™annoncer la premiÃ¨re vague de dÃ©ploiements de son systÃ¨me de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie JAPlanet en Europe. Cette Ã©tape marque une avancÃ©e significative dans la stratÃ©gie solaire + stockage de lâ€™entreprise pour les clients commerciaux et industriels (C&I). Les applications de stockage couvrent lâ€™agriculture, lâ€™hÃ´tellerie ainsi que des sites municipaux et dâ€™infrastructures critiques.

Depuis son lancement fin 2025, JAPlanet connaÃ®t un fort intÃ©rÃªt initial, avec plusieurs systÃ¨mes dÃ©jÃ installÃ©s en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Lituanie, ainsi quâ€™un pipeline confirmÃ© de projets supplÃ©mentaires sur dâ€™autres marchÃ©s C&I clÃ©s.

Â«Â De plus en plus, le solaire doit Ãªtre associÃ© au stockage pour libÃ©rer tout son potentielÂ Â»

ConÃ§u pour les installations C&I de taille moyenne Ã grande, JAPlanet est un systÃ¨me de batterie au lithium fer phosphate (LFP) dâ€™une capacitÃ© de 261 kWh, au design compact et modulaire, Ã©volutif jusquâ€™Ã 5,2 MWh par site. Il sâ€™inscrit dans une offre intÃ©grÃ©e solaire + stockage, dÃ©veloppÃ©e pour rÃ©pondre Ã la demande croissante des entreprises et des collectivitÃ©s souhaitant augmenter leur autoconsommation solaire et valoriser davantage leurs actifs photovoltaÃ¯ques via le trading dâ€™Ã©nergie. Â« La rÃ©ponse Ã JAPlanet a Ã©tÃ© extrÃªmement positive, avec une adoption rapide sur plusieurs marchÃ©s europÃ©ens clÃ©s et un pipeline de projets en forte croissance dans toute la rÃ©gion. Cela reflÃ¨te une Ã©volution claire de la maniÃ¨re dont les clients C&I abordent lâ€™Ã©nergie, en privilÃ©giant davantage lâ€™autoconsommation, la maÃ®trise des coÃ»ts et la rÃ©silience. De plus en plus, le solaire doit Ãªtre associÃ© au stockage pour libÃ©rer tout son potentiel, notamment dans un contexte de hausse des prix de lâ€™Ã©nergie, de contraintes rÃ©seau et de marchÃ©s de lâ€™Ã©nergie plus dynamiques. La forte demande initiale que nous observons souligne lâ€™importance croissante des solutions intÃ©grÃ©es PV + stockage dans la transition Ã©nergÃ©tique europÃ©enne Â» confie Alastair Mounsey, Vice-PrÃ©sident Europe chez JA Solar.

Premiers systÃ¨mes commerciaux et municipaux opÃ©rationnels en Italie

En Italie, JA Solar a collaborÃ© avec le spÃ©cialiste de lâ€™installation Noon srl pour livrer plusieurs installations commerciales Ã grande Ã©chelle en Sicile. Celles-ci comprennent dix unitÃ©s JAPlanet dÃ©ployÃ©es dans une ferme aquacole, huit unitÃ©s dans un hÃ´tel et complexe touristique de 200 chambres Ã Palerme, ainsi que dix autres unitÃ©s pour la municipalitÃ© de Licodia Eubea en Sicile (province de Catane). Ce dernier projet constitue un systÃ¨me batterie couplÃ© au photovoltaÃ¯que de 2 MW, destinÃ© Ã soutenir le trading dâ€™Ã©nergie et lâ€™arbitrage au niveau municipal. Ces projets illustrent Ã©galement les premiers exemples du modÃ¨le Â« PV + Storage + X Â» de JA Solar, combinant production solaire et stockage avec des applications sectorielles spÃ©cifiques (Â« X Â») afin de proposer des solutions Ã©nergÃ©tiques durables et adaptÃ©es. Dans ces dÃ©ploiements, la batterie est pilotÃ©e par un systÃ¨me de gestion de lâ€™Ã©nergie dÃ©veloppÃ© localement, qui permet dâ€™optimiser la gestion des pointes de charge et la stabilitÃ© opÃ©rationnelle, tout en maximisant lâ€™utilisation des Ã©nergies renouvelables. En consÃ©quence, environ 70 % de la production solaire sur site est consommÃ©e directement. Â« En Italie, la demande en stockage dâ€™Ã©nergie haute puissance sâ€™accÃ©lÃ¨re fortement, portÃ©e par la hausse des coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques et les objectifs de durabilitÃ©. JAPlanet nous permet de rÃ©pondre directement Ã cette demande en proposant une solution Ã©volutive dotÃ©e de capacitÃ©s avancÃ©es de gestion de lâ€™Ã©nergie, permettant Ã nos clients dâ€™optimiser pleinement la valeur de leur production sur site Â» souligne Giuseppe Puleo, CEO de Noon srl.

Accompagnement des installateurs en Allemagne

En Allemagne, JAPlanet gagne du terrain dans plusieurs secteurs C&I, avec le soutien du distributeur SegenSolar Germany. Parmi les premiers dÃ©ploiements figure une exploitation agricole mixte Ã Straelen, combinant Ã©levage laitier, production dâ€™aliments pour bÃ©tail et culture de lÃ©gumes. Â« La forte puissance de JAPlanet ainsi que son design modulaire et Ã©volutif nous offrent une grande flexibilitÃ© pour accompagner notre rÃ©seau dâ€™installateurs sur une large variÃ©tÃ© de projets commerciaux et de besoins clients. Pour ce projet, il offrait le bon Ã©quilibre entre performance, rentabilitÃ© et garantie. Le systÃ¨me permet Ã lâ€™exploitation de rÃ©duire ses coÃ»ts Ã©lectriques grÃ¢ce Ã une autoconsommation accrue, tout en ouvrant des opportunitÃ©s de valorisation autour de lâ€™utilisation dâ€™Ã©lectricitÃ© verte. Â» assure Holger Grau, Technical Sales Manager chez SegenSolar Germany.

Adaptation aux besoins du marchÃ© aux Pays-Bas

Aux Pays-Bas, JA Solar collabore avec le distributeur GWS Energy-systems B.V. (GWS Energy), basÃ© Ã Wierden, pour distribuer plusieurs systÃ¨mes de batteries dans divers segments C&I, notamment la logistique, lâ€™agriculture, le commerce de dÃ©tail, lâ€™immobilier et les hubs de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques. Â« En tant que grossiste, notre rÃ´le est de garantir que les installateurs disposent de solutions de stockage rÃ©ellement adaptÃ©es aux besoins de leurs clients C&I. Aux Pays-Bas, la demande est alimentÃ©e par des problÃ©matiques telles que la congestion du rÃ©seau, la hausse des prix de lâ€™Ã©nergie et le besoin dâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique, et JAPlanet rÃ©pond trÃ¨s bien Ã ces enjeux. Ce qui le rend particuliÃ¨rement pertinent, câ€™est la combinaison de standards de sÃ©curitÃ© Ã©levÃ©s, dâ€™une longue durÃ©e de vie et dâ€™une forte efficacitÃ© systÃ¨me, associÃ©e Ã un design modulaire plug-and-play qui simplifie lâ€™installation et rÃ©duit le temps de mise en service. Pour nos partenaires installateurs, cela se traduit par une complexitÃ© projet rÃ©duite, moins de maintenance et une livraison plus rapide. Pour les utilisateurs finaux, cela permet des applications concrÃ¨tes comme lâ€™Ã©crÃªtage des pointes (peak shaving), le dÃ©placement de charge (load shifting) et une meilleure intÃ©gration photovoltaÃ¯que, afin de maximiser lâ€™autoconsommation et rÃ©duire la dÃ©pendance au rÃ©seau Â» conclut Roland Hollegien, co-propriÃ©taire de GWS.

EncadrÃ©

Soutien aux infrastructures critiques en Lituanie

En Lituanie, plusieurs systÃ¨mes JAPlanet sont actuellement en cours de dÃ©ploiement, reprÃ©sentant plus de 3 MWh de capacitÃ© totale. Parmi eux figure un systÃ¨me solaire + stockage de 0,5 MW / 1,044 MWh rÃ©cemment mis en service dans une usine de production dâ€™eau potable au sud du pays. Ce projet vise Ã amÃ©liorer la flexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique sur site et Ã optimiser lâ€™utilisation de lâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable dans les opÃ©rations quotidiennes, afin de soutenir une production dâ€™eau plus durable.