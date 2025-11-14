Kiwis rouges et avocats sous une nouvelle serre agrivoltaÃ¯que signÃ©e REDEN Ã  Villeneuve-sur-Lot

Dans le Lot-et-Garonne (47), Daniel Rousseau, cÃ©rÃ©alier et arboriculteur, mise sur le dÃ©veloppement de filiÃ¨res agricoles innovantes sous serre photovoltaÃ¯que REDEN. Il innove ainsi tout en garantissant lâ€™avenir et la rentabilitÃ© de son exploitation.

Partenaire de premier plan des agriculteurs, REDEN, prÃ©curseur du dÃ©veloppement des serres agrivoltaÃ¯ques en France, a accompagnÃ© Daniel Rousseau dans la mise en Å“uvre de son projet : cultiver des kiwis rouges et des avocats sous structure photovoltaÃ¯que. PlantÃ©s en fÃ©vrier 2025, les plants affichent une croissance inÃ©dite, notamment les 80 avocatiers. Dâ€™une surface de 3,5 hectares et dotÃ©e dâ€™une puissance installÃ©e de 4 MWc, lâ€™installation produit chaque annÃ©e prÃ¨s de 5000 MWh, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation de 2500 foyers.

Le kiwi rouge se dÃ©veloppe uniquement sous serre

AnimÃ© par une volontÃ© de diversification, Daniel Rousseau sâ€™est tournÃ© vers une culture Ã fort potentiel : le kiwi rouge. Parti de zÃ©ro, ce dernier a tout appris sur ce fruit et sâ€™est lancÃ© dans la filiÃ¨re accompagnÃ© dâ€™un agriculteur rÃ©fÃ©rencÃ© REDEN. Sensible au froid et aux alÃ©as climatiques, cette variÃ©tÃ© se dÃ©veloppe uniquement sous serre, tout comme lâ€™avocat de production franÃ§aise qui complÃ¨te les terres cultivÃ©es par lâ€™arboriculteur. Concernant lâ€™avocat, REDEN en est Ã sa quatriÃ¨me annÃ©e de production avec un autre exploitant dans les Landes. Au-delÃ de la protection des plantations contre les intempÃ©ries, la serre apporte dâ€™autres bÃ©nÃ©fices : maÃ®trise de lâ€™hygromÃ©trie, rÃ©duction de lâ€™usage des produits phytosanitaires et amÃ©lioration des conditions de travail. Â« Face aux conditions mÃ©tÃ©orologiques extrÃªmes et aux enjeux environnementaux, le mÃ©tier dâ€™agriculteur nâ€™a pas dâ€™autre choix que dâ€™Ã©voluer et de sâ€™adapter Â», souligne Daniel Rousseau. Â« Aujourdâ€™hui, grÃ¢ce Ã cette solution, je peux poursuivre mon activitÃ© tout en dÃ©veloppant de nouvelles filiÃ¨res agricoles. En cultivant sous serre, je limite les alÃ©as climatiques et, surtout, les problÃ¨mes phytosanitaires qui leur sont souvent liÃ©s. De plus, la culture du kiwi rouge mâ€™apporte une sÃ©curitÃ© financiÃ¨re essentielle grÃ¢ce Ã une gestion concertÃ©e de la production entre les producteurs. Cette approche collective permet de maintenir un bon Ã©quilibre entre lâ€™offre et la demande, garantissant ainsi la stabilitÃ© des revenus. Concernant les avocatiers, la croissance de mes plants est jusquâ€™Ã prÃ©sent extraordinaire. Les rÃ©sultats sont par consÃ©quent prometteurs. Â»

Â«Â Un outil agricole clÃ© en main correspondant Ã leur projetÂ Â»

Avec cette rÃ©alisation, REDEN confirme son engagement en faveur de la souverainetÃ© alimentaire et Ã©nergÃ©tique des territoires. Depuis 2010, le Groupe totalise plus de 100 installations, reprÃ©sentant plus de 300 hectares exploitÃ©s. Cette solution a dÃ©montrÃ© toute son efficacitÃ© en conciliant avec succÃ¨s production dâ€™Ã©nergie renouvelable et activitÃ© agricole. Plus quâ€™un simple constructeur, REDEN propose un accompagnement et un suivi complet aux exploitants, alliant diversification agraire et durabilitÃ© Ã©conomique et climatique.

Â« Nous cherchons Ã apporter une vraie valeur ajoutÃ©e aux agriculteurs, en Ã©laborant un outil agricole clÃ© en main correspondant Ã leur projet, Â» conclut Vincent Larribe, Directeur DÃ©veloppement France chez REDEN. Â« Cette nouvelle serre incarne notre engagement Ã conjuguer performance agricole et transition Ã©nergÃ©tique. Elle ouvre la voie Ã des cultures innovantes comme le kiwi rouge et lâ€™avocat produits en France. La serre REDEN offre une protection de premier ordre pour dÃ©velopper de nombreuses plantations et constitue une solution concrÃ¨te et pÃ©renne pour soutenir la prospÃ©ritÃ© et lâ€™avenir de lâ€™agriculture franÃ§aise. Â»