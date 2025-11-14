Hanshow Energy accompagne Intermarché dans sa transition énergétique

Spécialiste de la digitalisation du retail, Hanshow élargit aujourd’hui son expertise avec Hanshow Energy, une division dédiée aux solutions photovoltaïques pour accompagner les distributeurs dans leur transition énergétique. Pour réduire son empreinte carbone tout en réalisant des économies, le groupe Sesyclau - qui compte notamment 10 magasins Intermarché – a engagé une transformation ambitieuse et durable de son parc commercial avec le soutien d’Hanshow Energy. Des Mousquetaires au service du roi solaire !

Pour répondre aux nouveaux défis énergétiques du retail, Hanshow a lancé Hanshow Energy, sa division dédiée au photovoltaïque. Acteur émergent sur le marché français, Hanshow Energy conçoit et déploie des solutions solaires clés en main, parfaitement adaptées aux infrastructures commerciales et aux besoins des distributeurs.

Projet Hanshow Energy : un déploiement photovoltaïque sur 10 premiers magasins

Implanté en région Centre et dirigé par Sébastien Pillard, le groupe Sesyclau qui réunit 35 points de vente dont 10 Intermarché fait partie des premiers distributeurs français à avoir déployé les solutions Hanshow Energy. Assujetti à la loi apER, Sesyclau a décidé d’aller plus loin que la simple mise en conformité (qui impose la couverture de 50 % des parkings de plus de 1 500 m² par des ombrières photovoltaïques), convaincu par l’offre complète et sur-mesure d’Hanshow Energy. Sébastien Pillard a retenu Hanshow Energy pour la pertinence de son approche globale :

● une prise en charge complète du projet, de l’audit initial à l’installation,

● une offre clé en main, intégrant les contraintes spécifiques de la distribution,

● une équipe dédiée, capable d’agir rapidement et efficacement.

Des résultats concrets et mesurables

Sesyclau a lancé un vaste programme d’équipement sur 10 points de vente Intermarché : 6 000 panneaux solaires installés, pour un retour sur investissement estimé à 6 ans. L’énergie produite par les ombrières représente environ 4,5 millions de kWh. À titre indicatif, un supermarché d’environ 3 000 m² consomme en moyenne près d’un million de kWh par an, tandis qu’un hypermarché, dont la surface varie entre 5 000 et 10 000 m², atteint une consommation annuelle avoisinant 1,8 million de kWh. Avec les dispositifs solaires conçus et déployés par Hanshow Energy, l’hypermarché de Saint-Amand-Montrond qui consomme annuellement 1,8 million de kWh a réduit sa facture énergétique de 30%, soit 70 000 euros d’économies annuelles. « L’énergie est notre deuxième poste de dépenses après les salaires. Avec les solutions photovoltaïques, nous parvenons à produire 90 % de l’électricité que nous consommons. C’est un atout indéniable », souligne Sébastien Pillard, Président de Sesyclau.

Une démarche durable globale et en évolution continue

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale d’efficacité énergétique, accompagnée de mesures concrètes telles que la fermeture des meubles frigorifiques, l’adoption de centrales au CO₂ ou encore le renforcement de l’isolation des bâtiments. En parallèle, de nouveaux outils connectés sont testés avec Hanshow pour aller encore plus loin : capteurs de consommation, suivi des températures, gestion intelligente de l’éclairage… Autant d’indicateurs qui seront, à terme, interconnectés avec les étiquettes électroniques pour optimiser la consommation du point de vente. « L’énergie est un pilier essentiel au bon fonctionnement d’un magasin. En intégrant sa maîtrise à notre offre globale, nous accompagnons nos clients dans une transformation à la fois durable et performante » conclut Pierre Fosseux, VP France Hanshow.