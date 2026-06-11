KHS installe un puissant systÃ¨me photovoltaÃ¯que Ã  Ahmedabad (Inde)

Le groupe KHS, lâ€™un des principaux fabricants mondiaux de systÃ¨mes de remplissage et dâ€™emballage pour boissons et aliments liquides avec plus de 150 ans dâ€™expÃ©rience, a franchi une Ã©tape supplÃ©mentaire importante vers la dÃ©carbonation internationale. Avec la mise en service dâ€™un nouveau systÃ¨me photovoltaÃ¯que sur son site de production dâ€™Ahmedabad, en Inde, lâ€™entreprise Ã©conomisera Ã lâ€™avenir jusquâ€™Ã 1 000 tonnes de carbone indirect provenant de lâ€™Ã©nergie achetÃ©e (scope 2) par an. La centrale solaire a une capacitÃ© de 750,2 kWc et produit 1 100 MWh dâ€™Ã©lectricitÃ© verte par an.

Â« Lâ€™installation de ce nouveau systÃ¨me photovoltaÃ¯que souligne une fois de plus notre engagement envers une croissance durable et la protection de lâ€™environnement. Cela montre que KHS en Inde joue un rÃ´le pionnier Â», assure Biresh Banerjee, responsable de la gestion des installations, de la sÃ©curitÃ©, de la santÃ©, de lâ€™environnement et de lâ€™Ã©nergie (SHEE) et de la durabilitÃ© chez KHS Machinery Pvt. Ltd. Ã Ahmedabad. AprÃ¨s une phase dâ€™installation de trois mois, la centrale solaire a Ã©tÃ© mise en service dÃ©but mars et fournit dÃ©sormais lâ€™atelier de production et les bureaux en Ã©lectricitÃ© verte.

GrÃ¢ce Ã cet investissement, lâ€™usine indienne de KHS se rapproche de son objectif de rÃ©pondre Ã son propre besoin Ã©nergÃ©tique, nâ€™ayant dÃ©sormais quâ€™environ 20 % de ressources sur le rÃ©seau national. Â« Avec jusquâ€™Ã 3 000 heures de soleil par an, la rÃ©gion dâ€™Ahmedabad est prÃ©destinÃ©e Ã une utilisation accrue de lâ€™Ã©nergie solaire. Dâ€™ici 2028, notre systÃ¨me photovoltaÃ¯que doit Ãªtre Ã©tendu pour atteindre une puissance de 1 051 kWc. Avec les infrastructures dÃ©jÃ prÃªtes, nous serons alors totalement autonomes dans notre approvisionnement Ã©nergÃ©tique Â», poursuit Biresh Banerjee.

Les panneaux solaires ont Ã©tÃ© installÃ©s sur les toits de deux ateliers de production. Ici, KHS a optÃ© pour des cellules solaires bifaciales (BSC) pour son systÃ¨me photovoltaÃ¯que, capables de gÃ©nÃ©rer de lâ€™Ã©lectricitÃ© Ã la fois Ã lâ€™avant et Ã lâ€™arriÃ¨re. La construction en verre transparent double face utilise la lumiÃ¨re directe dâ€™un cÃ´tÃ© et la lumiÃ¨re rÃ©flÃ©chie de lâ€™autre cÃ´tÃ©, augmentant ainsi considÃ©rablement la puissance Ã©lectrique. Â« Lâ€™Inde est un marchÃ© important en croissance pour le groupe KHS, avec une demande croissante pour les boissons gazeuses et les produits emballÃ©s de maniÃ¨re hygiÃ©nique. Ces investissements dÃ©montrent que le leadership technologique sur le marchÃ© et lâ€™action durable vont de pair chez KHS Â», dÃ©clare le Dr Julia Niehaus, responsable de la gestion durable et des projets stratÃ©giques chez KHS.

Cette stratÃ©gie climatique est un Ã©lÃ©ment clÃ© de la politique de durabilitÃ© de KHS. La filiale Salzgitter AG vise Ã rÃ©duire ses Ã©missions de gaz Ã effet de serre Ã zÃ©ro Ã©mission nette dâ€™ici 2050. Ã€ court terme, ses Ã©missions de champ 1 et 2 devraient donc Ãªtre rÃ©duites de 36 % dâ€™ici 2028, entre autres objectifs. Â« En raison de notre structure mondiale, une grande partie de nos Ã©missions de gaz Ã effet de serre basÃ©es sur la localisation des champs 1 et 2 est gÃ©nÃ©rÃ©e sur les sites de production internationaux de KHS. Câ€™est pourquoi notre parcours de dÃ©carbonation inclut des mesures dans toutes nos installations. En investissant dans nos propres systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques, nous voulons augmenter continuellement le pourcentage dâ€™Ã©nergie renouvelable dans notre offre totale dâ€™Ã©nergie Â», explique Julia Niehaus.

Fin 2025, KHS a mis en service une centrale solaire en capacitÃ© de produire MWh par an dans son usine chinoise de Kunshan. Dans les annÃ©es prÃ©cÃ©dentes, lâ€™utilisation des Ã©nergies renouvelables avait Ã©galement Ã©tÃ© stimulÃ©e chez KHS en Allemagne. En collaboration avec la coopÃ©rative des employÃ©s de MaGeno-Solar, des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques ont Ã©tÃ© installÃ©s dans les centrales de Dortmund, Bad Kreuznach et Vers.