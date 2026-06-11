TrophÃ©es Ville Solaire : la ville de ClÃ©guÃ©rec et lâ€™industriel CheminÃ©es Poujoulat mis Ã  lâ€™honneur

Ã€ lâ€™occasion de ses 10 ans et des Rencontres Solaire et Territoires, qui ont rÃ©uni plus de 300 participants Ã Rennes, SeeYouSun a dÃ©voilÃ© les laurÃ©ats de la premiÃ¨re Ã©dition des TrophÃ©es Ville Solaire. CrÃ©Ã©s pour valoriser les acteurs publics et privÃ©s qui contribuent concrÃ¨tement Ã la transition Ã©nergÃ©tique, ces trophÃ©es rÃ©compensent des rÃ©alisations exemplaires associant production dâ€™Ã©nergie locale, infrastructures photovoltaÃ¯ques, autoconsommation, nouveaux usages et mobilitÃ©s dÃ©carbonÃ©es. Pour cette premiÃ¨re Ã©dition, la Ville de ClÃ©guÃ©rec et lâ€™industriel CheminÃ©es Poujoulat ont Ã©tÃ© distinguÃ©s. Les prix ont Ã©tÃ© remis par Tristan Lahais, dÃ©putÃ© de la deuxiÃ¨me circonscription d’Ille-et-Vilaine et Soazig Rouillard, vice-prÃ©sidente dÃ©lÃ©guÃ©e aux DÃ©chets et Ã l’Ã‰nergie Ã la MÃ©tropole de Rennes. Et les laurÃ©ats sontâ€¦

CrÃ©Ã©s par SeeYouSun Ã l’occasion de son dixiÃ¨me anniversaire, les TrophÃ©es Ville Solaire visent Ã distinguer des collectivitÃ©s et entreprises qui contribuent concrÃ¨tement Ã la transition Ã©nergÃ©tique des territoires. Ils mettent en lumiÃ¨re et valorisent des rÃ©alisations associant production d’Ã©nergie solaire, autoconsommation, nouveaux usages et mobilitÃ©s dÃ©carbonÃ©es, avec une attention particuliÃ¨re portÃ©e Ã leur impact local et Ã leur capacitÃ© Ã crÃ©er de la valeur au bÃ©nÃ©fice des habitants et des acteurs Ã©conomiques. Lâ€™ensemble des acteurs de la transition Ã©nergÃ©tique est concernÃ©. OpÃ©rateur solaire du quartier, SeeYouSun dÃ©veloppe partout en France des infrastructures photovoltaÃ¯ques et dâ€™Ã©lectromobilitÃ© en rÃ©ponse aux besoins des territoires. L’entreprise, qui fÃªte ses 10 ans cette annÃ©e, dÃ©ploie actuellement 1 500 projets solaires et 1 000 points de recharge partout en France.

ClÃ©guÃ©rec, pionniÃ¨re du partage local de l’Ã©nergie solaire

LaurÃ©ate dans la catÃ©gorie Â« CollectivitÃ© engagÃ©e Â», la commune de ClÃ©guÃ©rec (Morbihan) a Ã©tÃ© distinguÃ©e pour son engagement prÃ©curseur en faveur de l’autoconsommation collective. Depuis juin 2025, la commune anime l’une des plus importantes boucles d’autoconsommation collective de Bretagne, alimentÃ©e par quatre centrales photovoltaÃ¯ques dÃ©ployÃ©es sur son territoire. L’Ã©lectricitÃ© produite est aujourd’hui partagÃ©e entre 14 sites communaux, parmi lesquels l’Ã©cole, le restaurant scolaire, la maison de santÃ©, l’EHPAD ou encore la salle des fÃªtes, et couvre prÃ¨s de 40 % de leurs besoins en Ã©lectricitÃ©. Cette dÃ©marche a franchi une nouvelle Ã©tape dÃ©but 2026 avec l’intÃ©gration des premiers habitants au dispositif. Une dizaine de particuliers bÃ©nÃ©ficient dÃ©sormais eux aussi de cette Ã©nergie locale et renouvelable. En un an, plus de 117 MWh d’Ã©lectricitÃ© ont ainsi Ã©tÃ© partagÃ©s dans le cadre de la boucle. Au-delÃ de la production d’Ã©nergie solaire, ClÃ©guÃ©rec dÃ©montre qu’il est possible de relocaliser l’Ã©nergie Ã l’Ã©chelle d’un territoire rural, de crÃ©er de la valeur au bÃ©nÃ©fice des habitants et de rapprocher producteurs et consommateurs autour d’un projet collectif. Cette initiative fait aujourd’hui de la commune une rÃ©fÃ©rence rÃ©gionale en matiÃ¨re de transition Ã©nergÃ©tique et de partage local de l’Ã©nergie. Xaver Robin, adjoint au Maire de ClÃ©guÃ©rec, en charge des sports, des associations, de l’urbanisme et du dÃ©veloppement durable, commente : Â« Lorsque nous avons contactÃ© SeeYouSun fin 2020, notre objectif Ã©tait simplement de construire un prÃ©au dans la cour de l’Ã©cole. Cinq ans plus tard, ClÃ©guÃ©rec produit, consomme et partage localement son Ã©nergie grÃ¢ce Ã plusieurs ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques. C’est un bel exemple de ce que peuvent accomplir ensemble une collectivitÃ© et une entreprise lorsqu’elles travaillent dans un climat de confiance et dans le respect des intÃ©rÃªts de chacun. Â» Â« Les Ã©nergies renouvelables sont un pilier de la dÃ©carbonation de notre pays. Elles nÃ©cessitent une stratÃ©gie claire, un soutien constant, et des rÃ¨gles qui encouragent â€” et non fragilisent â€” les dynamiques locales, notamment en matiÃ¨re dâ€™autoconsommation collective Â» ajoute Soazig Rouillard, vice-prÃ©sidente dÃ©lÃ©guÃ©e aux DÃ©chets et Ã l’Ã‰nergie Ã la MÃ©tropole de Rennes.

CheminÃ©es Poujoulat accÃ©lÃ¨re la dÃ©carbonation de ses sites industriels

Dans la catÃ©gorie Â« Entreprise engagÃ©e Â», CheminÃ©es Poujoulat a Ã©tÃ© distinguÃ©e pour sa dÃ©marche de dÃ©carbonation et sa volontÃ© d’intÃ©grer davantage d’Ã©nergies renouvelables Ã ses activitÃ©s industrielles. FondÃ© en 1950, ce groupe industriel familial franÃ§ais est aujourd’hui le leader europÃ©en des conduits de cheminÃ©e et des sorties de toit. PrÃ©sent dans huit pays europÃ©ens, il a progressivement structurÃ© sa politique RSE autour de la performance Ã©nergÃ©tique, de la rÃ©duction de son empreinte carbone et du dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables sur ses sites industriels. Avec SeeYouSun, cette stratÃ©gie se concrÃ©tise Ã travers plusieurs projets photovoltaÃ¯ques. Un premier site de 1 MWc est dÃ©jÃ en service Ã Granzay-Gript (Deux-SÃ¨vres). Le parking du site industriel y est entiÃ¨rement couvert d’ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques, et une partie de la production est partagÃ©e localement via une boucle d’autoconsommation collective. Deux autres projets sont actuellement en cours sur les sites de ChampagnÃ© (Sarthe) et de BF36 Ã BuzanÃ§ais (Indre), pour des puissances respectives de 230 kWc et 670 kWc. Sur le site de BuzanÃ§ais, une partie de l’Ã©lectricitÃ© produite sera directement consommÃ©e par l’industriel dans le cadre d’une opÃ©ration d’autoconsommation individuelle. Au-delÃ de ces rÃ©alisations, le groupe poursuit une stratÃ©gie visant Ã augmenter la part d’Ã©nergie renouvelable consommÃ©e sur ses sites et Ã accompagner l’Ã©lectrification progressive de ses usages industriels. Plusieurs nouveaux projets sont actuellement Ã l’Ã©tude avec SeeYouSun, dont une installation photovoltaÃ¯que de grande ampleur en autoconsommation individuelle. Â« Depuis plusieurs annÃ©es, le Groupe Poujoulat s’est engagÃ© dans une dÃ©marche ambitieuse visant Ã rÃ©duire son empreinte carbone, amÃ©liorer sa performance Ã©nergÃ©tique et dÃ©velopper le recours aux Ã©nergies renouvelables. Les projets menÃ©s avec SeeYouSun s’inscrivent pleinement dans cette stratÃ©gie et contribuent Ã faire de nos sites industriels des outils de production toujours plus performants et durables Â» confie Pierre Boucher, Energy Manager Ã Poujoulat.