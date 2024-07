Appel Ã  projets SOL SOLIDAIRE : la pÃ©riode de candidature Ã©tendu au 30 septembre

SOL SOLIDAIRE vient d’étendre jusqu’au 30 septembre la période de candidature durant laquelle les acteurs du logement social peuvent répondre à son appel à projets annuel visant à soutenir la mise en place de panneaux solaires sur les toits des HLM pour redistribuer gratuitement l’électricité ainsi produite aux habitants. Une action d’utilité publique en ces temps où les taux de précarité énergétique deviennent préoccupants !

L’appel à projets SOL SOLIDAIRE vise à encourager la réalisation de projets d’installations photovoltaïques en autoconsommation collective, bénéficiant aux habitants des logements sociaux sélectionnés qui pourront accéder gratuitement à l’énergie solaire ainsi produite. Les acteurs du logement social, qu’ils soient localisés en France métropolitaine ou en Zone Non Interconnectée (ZNI), sont éligibles. Les projets peuvent concerner des bâtiments existants ou des bâtiments neufs en construction, avec des limites de puissance installée fixées à un minimum de 10 kWc et un maximum de 250 kWc. Trois acteurs ont d’ores et déjà déposés des dossiers pour plus de 150 kWc de puissance à installer.

Fixé initialement au 15 juillet dernier, la date de dépôt des dossiers est désormais fixée au 30 septembre prochain en raison de la hausse des capacités de financement

Les critères de sélection incluent des exigences sociales et environnementales strictes, telles que la conception par un bureau d’études qualifié RGE PV, l’utilisation de composants de fabrication française ou européenne, et la maintenance assurée par des entreprises respectant des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les dossiers déposés doivent comprendre une étude de faisabilité détaillée, une description du système solaire envisagé, une analyse économique du projet, ainsi que des documents complémentaires permettant d’apprécier la qualité et la viabilité du projet.

Les acteurs du logement social sont désormais invités à soumettre leurs dossiers avant la date du 30 septembre 2024. Les lauréats auront, pour la première fois cette année, la possibilité de choisir entre des dons en nature de panneaux solaires et des dons financiers.

Une baisse moyenne de 20% de la facture d’électricité

Depuis sa création en 2019, Sol Solidaire a ainsi permis à plus de 1000 familles de bénéficier de son soutien et d’une baisse de leur facture d’électricité atteignant en moyenne 20 %. « Nous sommes impatients de découvrir les projets innovants et responsables que les acteurs du logement social vont nous soumettre », déclarent les cofondateurs de l’Association Sol Solidaire, Sylvain Waserman, président de l’ADEME, Sylvie Perrin, associée chez De Gaulle Fleurance, Laetitia Brottier, vice-présidente d’Enerplan, Jean-Sylvain Ruggiu, directeur RSE du Groupe BPCE, André Joffre, président de Tecsol, et Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union Sociale pour l’Habitat. Pour plus d’informations et pour soumettre une candidature, veuillez contacter SOL SOLIDAIRE à l’adresse suivante : contact@solsolidaire.fr