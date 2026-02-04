K2 Systems simplifie le montage PV sur les toitures en tÃ´le trapÃ©zoÃ¯dale

K2 Systems simplifie encore lâ€™installation photovoltaÃ¯que sur les toitures en tÃ´le trapÃ©zoÃ¯dale : le rail K2 InsertionRail peut dÃ©sormais Ãªtre montÃ© directement sur les BasicClips. Explications techniquesÂ !

La nouvelle combinaison de composants Ã©prouvÃ©s mise au point par K2 Systems constitue une solution efficace pour les installations sur toitures en tÃ´le trapÃ©zoÃ¯dale. Les modules peuvent ensuite Ãªtre insÃ©rÃ©s sans Ã©triers supplÃ©mentaires, ce qui permet de gagner un temps prÃ©cieux lors du montage. Par ailleurs, le systÃ¨me offre une surface visuellement homogÃ¨ne rÃ©pondant Ã des exigences esthÃ©tiques Ã©levÃ©es. Autre avantage pratique pour les bureaux dâ€™Ã©tudes : ce systÃ¨me est dÃ©jÃ disponible pour la planification dans lâ€™outil K2 Base.

RÃ©duire le temps dâ€™installation

La combinaison de lâ€™InsertionRail et des BasicClips rÃ©unit les atouts de deux systÃ¨mes Ã©prouvÃ©s. Les BasicClips, bien connus du systÃ¨me BasicRail, sont vissÃ©s sur la nervure haute de la tÃ´le trapÃ©zoÃ¯dale. Lâ€™InsertionRail est ensuite fixÃ© directement dans les BasicClips. Les modules peuvent alors Ãªtre simplement insÃ©rÃ©s dans le rail, sans Ã©triers. Cela permet de rÃ©duire le temps dâ€™installation et dâ€™obtenir une rangÃ©e de modules propre et continue. Â« Avec le montage direct de lâ€™InsertionRail sur les BasicClips, nous proposons aux installateurs une solution supplÃ©mentaire qui rÃ©duit considÃ©rablement le temps de pose, sans compromis sur la stabilitÃ© ni sur lâ€™esthÃ©tique Â», explique Mathieu Baudrit, CTO de K2 Systems. Â« Dâ€™un point de vue technique et de conception, il sâ€™agit dâ€™une Ã©volution logique : nous combinons lâ€™efficacitÃ© du systÃ¨me BasicRail avec la simplicitÃ© de pose des modules offerte par lâ€™InsertionRail, apportant ainsi une rÃ©elle valeur ajoutÃ©e Ã tous les projets sur tÃ´le trapÃ©zoÃ¯dale Â». La nouvelle combinaison est dâ€™ores et dÃ©jÃ disponible dans K2 Base, dans la catÃ©gorie des systÃ¨mes pour toitures en tÃ´le trapÃ©zoÃ¯dale, simplifiant encore davantage la phase de planification pour les installateurs.

Autres solutions pour toitures en tÃ´le trapÃ©zoÃ¯dale

Pour les toitures en tÃ´le trapÃ©zoÃ¯dales, K2 propose Ã©galement plusieurs systÃ¨mes de montage pouvant Ãªtre adaptÃ©s de maniÃ¨re flexible aux diffÃ©rentes exigences des projets :

â€¢ MultiRail : fixation toiture et rail de montage combinÃ©s en un seul composant

â€¢ MiniRail : systÃ¨me de rails courts flexible pour diffÃ©rentes orientations de modules

â€¢ SolidRail : rail de montage robuste pour des applications soumises nÃ©cessitant des charges Ã©levÃ©es

â€¢ BasicRail : systÃ¨me le plus vendu de K2 dans le monde, durable et facile Ã installer