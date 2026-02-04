Fox ESS, acteur majeur dans la quÃªte dâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique des foyers et des entreprises

Fox ESS, spÃ©cialiste mondial des solutions d’Ã©nergie renouvelable, propose un Ã©cosystÃ¨me complet de solutions Ã©nergÃ©tiques C&I et rÃ©sidentielles, notamment des onduleurs, des batteries de stockage, des chargeurs de vÃ©hicules Ã©lectriques et des pompes Ã chaleur, tous conÃ§us pour fonctionner ensemble de maniÃ¨re transparente afin d’atteindre une efficacitÃ© maximale et un mode de vie plus intelligent et plus durable.

Â«Â L’indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique devrait Ãªtre Ã la portÃ©e de tousÂ Â», a dÃ©clarÃ© Michael Zhu, PDG de Fox ESS. Â«Â C’est pourquoi nous nous concentrons sans relÃ¢che sur la qualitÃ©, la performance et le rapport qualitÃ©-prix, afin que nos clients, entreprises et particuliers, puissent produire, stocker et utiliser leur propre Ã©nergie propre en toute confiance.Â Â»

Une fabrication visant Ã offrir une valeur durable

Les produits Fox ESS se distinguent par leur qualitÃ© et leurs performances exceptionnelles. Les installateurs apprÃ©cient particuliÃ¨rement la conception claire et directe et le processus d’installation rapide, qui leur permet de rÃ©aliser des installations plus efficacement et plus facilement tout en offrant des rÃ©sultats exceptionnels aux propriÃ©taires. Fox ESS renforce Ã©galement ses liens avec les installateurs dans le monde entier. La sociÃ©tÃ© est en train de construire une communautÃ© de marque forte et vient de lancer sonÂ programme dâ€™installateursÂ dÃ©diÃ©, dÃ©jÃ en place en Allemagne et prÃªt Ã s’Ã©tendre rÃ©gion par rÃ©gion avec un accompagnement, une formation et des avantages sur mesure.

Une chaÃ®ne d’approvisionnement solide et une optimisation sans relÃ¢che

Soutenu par une chaÃ®ne d’approvisionnement mondiale hautement optimisÃ©e et un contrÃ´le qualitÃ© rigoureux, chaque produit Fox ESS est construit selon les normes les plus strictes. Des Ã©quipes de service locales rÃ©parties sur les principaux marchÃ©s garantissent une assistance rapide et professionnelle en cas de besoin, longtemps aprÃ¨s la mise en service du systÃ¨me. Â«Â Forte de 400 personnes, notre Ã©quipe de recherche et dÃ©veloppement analyse en permanence les installations rÃ©elles et les rÃ©actions des clientsÂ Â», poursuit Michael Zhu. Â«Â Cette approche pratique nous permet d’affiner nos produits en fonction des diffÃ©rents climats, rÃ©glementations et modes d’utilisation, ce qui nous permet de conserver une longueur d’avance dans un secteur en constante Ã©volution.Â Â» Alors que la demande de stockage par batterie augmente dans le monde entier, Fox ESS joue un rÃ´le central dans la transition vers l’Ã©nergie propre, aidant Ã stabiliser les rÃ©seaux et Ã maximiser l’utilisation des sources d’Ã©nergie renouvelables.

Fox ESS, le stockage dâ€™Ã©nergie au plus prÃ¨s du terrain

Le stockage dâ€™Ã©nergie nâ€™est plus un simple sujet technologique. Pour de nombreux installateurs, exploitants et industriels, il est devenu une rÃ©ponse concrÃ¨te Ã des enjeux trÃ¨s rÃ©els : maÃ®triser les coÃ»ts, sÃ©curiser lâ€™approvisionnement, gagner en autonomie. ClassÃ© numÃ©ro un du stockage rÃ©sidentiel en Europe au premier semestre 2025 selon le S&P Global Energy Residential Energy Storage Index, Fox ESS ne doit pas cette place au hasard, mais Ã une approche rÃ©solument tournÃ©e vers lâ€™usage, la fiabilitÃ© et la simplicitÃ© sur le terrain. Si Fox ESS est historiquement reconnu sur le rÃ©sidentiel, lâ€™entreprise affirme aujourdâ€™hui clairement ses ambitions sur le marchÃ© commercial et industriel (C&I). Autoconsommation, gestion des pics de consommation, sÃ©curisation Ã©nergÃ©tique : derriÃ¨re ces termes techniques se cachent des problÃ©matiques quotidiennes auxquelles les solutions Fox ESS tentent dâ€™apporter des rÃ©ponses pragmatiques, pensÃ©es pour durer. Via une Ã©coute attentive des retours dâ€™expÃ©rience des installateurs et partenaires locauxÂ !

EncadrÃ©

Roadshow national du 17 mars au 16 avril

Câ€™est prÃ©cisÃ©ment cette volontÃ© de proximitÃ© que Fox ESS France souhaite mettre en lumiÃ¨re en 2026, en renouvelant son roadshow national du 17 mars au 16 avril. Pendant quatre semaines, les Ã©quipes prendront la route pour aller Ã la rencontre des professionnels, dans plus de dix villes franÃ§aises, au total 14 dates : Nantes le 17 mars, Bordeaux les 19 et 20 mars, Dax le 24 mars, Toulouse le 26 mars, BÃ©ziers le 27 mars, Montpellier les 30 et 31 mars, Marseille les 2 et 3 avril, Mandelieu le 7 avril, Lyon les 9 et 15 Avril, Grenoble le 14 avril et Le Puy-en-Velay le 16 avril. Lâ€™objectif nâ€™est pas seulement de prÃ©senter des nouveautÃ©s, mais surtout de crÃ©er un espace dâ€™Ã©change ouvert, oÃ¹ les discussions techniques croisent les rÃ©alitÃ©s Ã©conomiques et rÃ©glementaires du terrain. Ã€ chaque Ã©tape, Fox ESS fait le choix de formats conviviaux et de lieux parfois inattendus, pour favoriser les Ã©changes et les retours dâ€™expÃ©rience. Une maniÃ¨re assumÃ©e de rappeler que la transition Ã©nergÃ©tique ne se dÃ©crÃ¨te pas depuis un bureau, mais se construit pas Ã pas, aux cÃ´tÃ©s de celles et ceux qui installent, exploitent et font vivre les solutions au quotidien. Plus quâ€™un roadshow, cette tournÃ©e se veut le reflet dâ€™une conviction : le stockage dâ€™Ã©nergie, quâ€™il soit rÃ©sidentiel ou C&I, nâ€™a de sens que sâ€™il est pensÃ© avec le terrain, et non pour le terrain.