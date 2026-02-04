EDF solutions solaires et le CrÃ©dit Agricole accompagnent la solarisation des entreprises

EDF solutions solaires et les fonds CrÃ©dit Agricole Transitions RÃ©gion et CrÃ©dit Agricole Provence Transitions renforcent leur partenariat pour accompagner la solarisation des surfaces tertiaires et industrielles en France mÃ©tropolitaine.

AprÃ¨s une premiÃ¨re opÃ©ration de co-investissement rÃ©alisÃ©e en septembre 2024 pour 18 parcs solaires dâ€™une capacitÃ© totale de 30 MWc, EDF solutions solaires, les fonds CrÃ©dit Agricole Transitions RÃ©gion (CATR) et CrÃ©dit Agricole Provence Transitions (CAAP Transitions) poursuivent leur collaboration pour accÃ©lÃ©rer la solarisation des surfaces tertiaires et industrielles. Â« Nous sommes fiers de continuer dâ€™accompagner EDF solutions solaires. Ce rÃ©investissement sâ€™inscrit dans la vision stratÃ©gique de CrÃ©dit Agricole Transitions RÃ©gion de dÃ©carbonation etÂ de transition Ã©nergÃ©tique de nos territoires Â», confie FrÃ©dÃ©ric Chalancon, Directeur GÃ©nÃ©ral CrÃ©dit Agricole Transitions RÃ©gion.

23 MWc installÃ©s dâ€™ici le quatriÃ¨me trimestre 2027

Cette nouvelle opÃ©ration de co-investissement concerne 39 centrales photovoltaÃ¯ques, rÃ©parties sur lâ€™ensemble du territoire, en toitures et ombriÃ¨res, existantes ou en cours de construction et de dÃ©veloppement. La puissance globale de ces installations atteindra 23 MWc dâ€™ici le quatriÃ¨me trimestre 2027.Â Â« Nous sommes heureux de poursuivre le partenariat engagÃ© avec les deux fonds du CrÃ©dit Agricole.Â Ce co-investissement nous offre la possibilitÃ© dâ€™accompagner nos clients dans leur dÃ©carbonation et dâ€™accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement de notre activitÃ©Â Â», poursuit Pierre-Marie Tay PrÃ©sident dâ€™EDF solutions solaires. En contribuant aux fonds propres nÃ©cessaires au dÃ©ploiement des centrales photovoltaÃ¯ques, CATR et CAAP Transitions, fonds dâ€™investissements engagÃ©s dans les transitions environnementales, rÃ©affirment ainsi leur soutien au dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables en France. Â« Ce rÃ©investissement sâ€™inscrit dans la vision stratÃ©gique de CrÃ©dit Agricole Transitions RÃ©gion de dÃ©carbonation etÂ de transition Ã©nergÃ©tique de nos territoires Â», dÃ©clare FrÃ©dÃ©ric Chalancon, Directeur GÃ©nÃ©ral CrÃ©dit Agricole Transitions RÃ©gion.

Une plateforme dâ€™investissement Ã destination des acteurs industriels et tertiaires

Dans ce cadre, EDF solutions solaires et le CrÃ©dit Agricole ont lancÃ© une plateforme dâ€™investissement Ã destination des acteurs industriels et tertiaires qui permet Ã EDF solutions solaires dâ€™accompagner ses clients en tiers investissement, avec pour ambition dâ€™atteindre dâ€™ici 2028 un total de plus de 200Â MWc de projets en exploitation. Et ClÃ©ment CÃ©lÃ©rier, directeur des investissements de CAAP Transitions (CrÃ©dit Agricole Alpes Provence) de conclure. Â«Â Le dÃ©veloppement en tiers-investissement dâ€™actifs de production dâ€™Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e nÃ©cessite des acteurs en capacitÃ© dâ€™investir en fonds propres sur le long terme, et câ€™est exactement ce que nous voulons rÃ©aliser avec CAAP Transitions pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique de nos territoires Â».