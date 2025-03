K2 Systems propose des formats de formation gratuits pour rafraÃ®chir ses connaissances

Nouveau nom, nouveau look, nouveaux contenus – K2 Systems a rebaptisé l’ancien « Resource Center » du site web de l’entreprise en « Connaissances & Formations » et propose dans cette nouvelle rubrique de précieux formats de formation pour les professionnels du PV ainsi que les débutants.

Le secteur du photovoltaïque évolue rapidement – qu’il s’agisse de réglementations légales, de développements technologiques ou de nouveaux outils : pour offrir les meilleures solutions à ses clients, il faut toujours mettre à jour ses connaissances techniques. Une formation continue est indispensable.

Pour devenir des professionnels de la planification K2

C’est précisément là qu’intervient le nouveau domaine de service « Connaissances & Formations » de K2 Systems. Une plateforme de connaissances complète sur l’univers K2 est proposé aux planificateurs et les installateurs. Des informations détaillées sur les systèmes de montage pour des installations photovoltaïques sont disponibles pour chaque phase de projet, avec différents formats d’apprentissage offrant une grande flexibilité à l’utilisateur. La plateforme de formation numérique « K2 Training » transmet des connaissances de base solides et ludiques sur le conseil, la planification et le montage. Disponible à tout moment et partout, les personnes intéressées peuvent se former aux niveaux Bronze, Argent et Or pour devenir des professionnels de la planification K2. Les formations couvrent les bases ainsi que des domaines d’application comme les toitures terrasses, les toitures en tuiles, la tôle trapézoïdale, les couvertures joint debout, la tôle ondulée et les toits en fibrociment. Les formations sur le système de façade K2 WallPV ainsi que les nouveaux contenus sur des cours existants K2 Base, K2 DocuApp et le système de surveillance K2 Buddy ont été ajoutés récemment.

Webinaires en direct et tutoriels 24h/24 et 7j/7

Les webinaires gratuits sont l’occasion de poser personnellement des questions aux experts K2. Les équipes de support technique expliquent les systèmes et leurs applications dans les moindres détails et répond en direct aux questions des participants. Des webinaires sur des sujets variés sont régulièrement proposés : tels que les tôles trapézoïdales, les toitures terrasses, les toits en tuiles ainsi que la planification d’installations PV avec des services numériques K2. Il est recommandé de consulter le calendrier des webinaires sur le site web. Ceux qui ont besoin de conseils et d’informations pour une question concrète de manière plutôt spontanée et indépendante du temps, profitent du grand choix de vidéos tutoriels. Celles-ci et les questions fréquemment posées se trouvent également dans la nouvelle rubrique « Connaissances & Formations », tout comme le « Download Library », dans lequel toutes les brochures, instructions de montage, fiches techniques, listes de contrôle, certificats et textes d’appel d’offres peuvent être téléchargés. Une visite sur le site web est fortement recommandée pour découvrir les nouveaux contenus et investir dans sa propre formation. Car seul celui qui apprend en permanence peut continuer à se positionner avec succès sur le marché dans le secteur de l’énergie solaire.