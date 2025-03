POwR et AXDIS fusionnent et donnent naissance Ã  EMERA.sh

Les Groupes POwR et AXDIS, deux acteurs majeurs de la transition et de la rénovation énergétique, annoncent leur fusion stratégique. Cette alliance donne naissance au Groupe EMERA.sh qui sera l’un des principaux opérateurs français de la promotion de solutions énergétiques innovantes, performantes et durables. Une fusion au service de l’innovation et de la performance énergétique !

En combinant leurs expertises respectives, POwR et AXDIS entendent proposer une offre globale pour répondre aux défis énergétiques d’aujourd’hui et de demain. Ce rapprochement permettra de :

• Accélérer la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels

• Optimiser les performances énergétiques grâce à des technologies de pointe

• Réduire l’empreinte carbone en accompagnant particuliers, entreprises et collectivités dans leurs démarches de transition énergétique

Les offres complémentaires de produits et de services combinées des deux groupes s’adresseront tant au secteur des bâtiments résidentiels, qu’aux ouvrages individuels ou collectifs, ainsi qu’aux ensembles de bâtiments professionnels.

L’offre complète et la proposition de valeur d’ EMERA.sh en feront un acteur de premier plan français accompagnant les professionnels des métiers de la maîtrise de l’énergie :

• Métiers du génie climatique

• Métiers de la production et du stockage d’énergie solaire photovoltaïque

• Métiers du génie électrique

• Métiers de l’isolation des bâtiments

Déjà implanté en Espagne, au Portugal, et au Benelux, le Groupe EMERA.sh ambitionne à présent de devenir un acteur majeur en Europe. Les familles Vigouroux et Zana restent ensemble majoritaires du nouveau groupe. Sous réserve de son autorisation préalable par l’autorité de la concurrence, ce rapprochement sera effectif à la fin du premier semestre 2025.

Encadré

Données consolidées

+ de 600 M€ht de Chiffres d’Affaires

12 Bases Logistiques

+ de 400 Collaborateurs