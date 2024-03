K2 Systems lance le GreenRoof Vento : quand la toiture vÃ©gÃ©talisÃ©e accueille des modules photovoltaÃ¯ques !

Face à la demande croissante de technologies respectueuses du climat pour une production d’énergie durable et à la multiplication des toitures végétalisées, K2 Systems présente ce printemps un nouveau produit. Le GreenRoof Vento, solution pour toitures vertes vient de ce fait compléter la gamme de systèmes pour toitures terrasses déjà établie. Cette solution efficace qui peut être commandée dés maintenant, combine les avantages des toitures végétalisées tout en permettant les installations photovoltaïques, proposant ainsi une solution complète et respectueuse de l’environnement. Un mélange des genres pertinent et dans l’air du temps

En 2022, 8 700 000 mètres carrés de toitures étaient végétalisés en Allemagne, ce qui correspond à deux fois et demie la superficie de Central Park à New York. L’Allemagne est donc probablement le leader mondial en matière d’installations sur toitures végétalisées et a connu une forte croissance de 141 % entre 2008 et 2022, selon la Fédération allemande pour végétalisation des bâtiments (Bundesverband GebäudeGrün BuGG).

Des toitures vertes solaires

L’association désigne la demande croissante de toitures vertes solaires comme l’une des principales tendances du secteur. Le potentiel d’une telle production d’énergie durable est indéniable, car l’intégration d’installations photovoltaïques sur les toitures végétalisées permet d’éviter de choisir entre PV et végétation, et de profiter au contraire des avantages des deux systèmes. D’autant plus que, selon une étude récente, la performance des installations photovoltaïques devrait augmenter jusqu’à 8% si elles sont installées sur des toits verts. Selon cette étude, ce résultat est obtenu grâce à un effet de refroidissement dû à la transpiration et à l’évaporation des plantes, ainsi qu’à leur capacité à absorber la poussière. Les experts voient un autre facteur d’influence dans la réflexion diffuse de la lumière solaire par le feuillage.

Le GreenRoof Vento complète la gamme de systèmes pour toitures terrasses

Pour les toitures végétalisées, K2 Systems propose déjà diverses solutions : le Dome 6, système optimisé pour le lestage, le Triangle/MultiAngle pour d’avantage de flexibilité, ainsi que le TiltUp Vento pour différentes applications en toitures. Le GreenRoof Vento offre désormais une solution optimisée pour relever les défis posés par l’installation de systèmes photovoltaïques sur toitures végétalisées, à savoir “tenir les plantes à distance” tout en “permettant leur croissance”. L’équipe de développement K2 a par exemple veillé à perturber le moins possible la végétation, afin que les plantes à faible croissance continuent à recevoir de la lumière et de l’eau. Le système est optimisé sur le plan statique, sa stabilité est également assurée. Grâce à la distance plus importante entre le module et le toit, l’ombre portée sur les modules par une végétation trop importante est évitée.

Une solution polyvalente en vert et bleu

La possibilité de disposer les modules en mode portrait ou paysage, avec un angle d’inclinaison de 10 ou 15 degrés au choix, offre aux installateurs une solution polyvalente pour répondre aux différentes demandes. La taille maximale des modules pouvant être installés avec Le GreenRoof Vento est de 2.400 mm x 1.350 mm. “En élargissant notre portefeuille avec Le GreenRoof Vento, nous sommes heureux de pouvoir proposer une solution innovante qui simplifie la planification et l’installation de projets sur toitures végétalisées, tout en maximisant l’efficacité des installations photovoltaïques”, explique Katharina David, co-directrice générale de K2 Systems.