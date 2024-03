3Ã¨me Ã©dition du BaromÃ¨tre OpinionWay pour Soren : les FranÃ§ais et le recyclage des panneaux photovoltaÃ¯ques en 2024

Soren, l’éco-organisme de la collecte et du traitement des panneaux solaires photovoltaïques usagés en France, consulte depuis 3 ans un échantillon représentatif de la population pour comprendre et analyser leur niveau de connaissance sur cette filière. À l’occasion de la Journée Mondiale du Recyclage qui s’est déroulée le 18 mars dernier, Soren a présenté les résultats de l’édition 2024 de son baromètre. Le verdict : une connaissance des Français sur la filière en progrès mais des idées-reçues qui persistent.

La compréhension des Français à l’égard du recyclage des panneaux photovoltaïques en progrès

Les Français placent l’environnement dans le top 5 des enjeux qui comptent le plus à leurs yeux (37%, 5ème position sur 16 dimensions testées). Préoccupés par ce sujet, ils s’informent en conséquence et on constate une progression des connaissances sur le sujet de la recyclabilité des panneaux photovoltaïques.

Ainsi, à l’image de l’année dernière, huit interviewés sur dix savent que les panneaux photovoltaïques produisent une électricité verte et trois Français sur quatre assurent que les panneaux sont recyclables (78%, +5 points par rapport à 2023). Près de six interviewés sur dix avancent, à raison, qu’ils peuvent être réemployés pour avoir une seconde vie (57%, stable). Alors qu’en 2023, 83% des Français rapportaient un manque d’information sur les méthodes de recyclage des panneaux, ce chiffre a diminué en 2024 : ils sont désormais 78%, une amélioration encourageante.

La recyclabilité, un critère toujours plus important dans la décision de s’équiper

Le développement des connaissances sur le sujet de la recyclabilité des panneaux photovoltaïques permet de diminuer les freins à l’équipement : cette année, seuls 19% des Français non-équipés ont renoncé à en installer, à cause d’une idée reçue sur le caractère non-recyclable des panneaux, soit 6 points de moins que l’an dernier. Le sujet de la gestion de la fin de vie des panneaux photovoltaïques représente un enjeu central pour les promoteurs de l’autoconsommation énergétique. Près de deux tiers des interviewés estiment intéressant d’en installer si et seulement s’ils sont recyclables (64%).