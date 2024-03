ABB renforce la durabilitÃ© et la rÃ©silience des DataCenters avec des batteries nickel-zinc

ABB intègre les batteries nickel-zinc (NiZn) à sa gamme de produits de protection électrique destinés aux DataCenters, via un partenariat avec ZincFive, dédié à ses solutions d’alimentation sans interruption (ASI). Les batteries NiZn offrent aux DataCenters critiques une alternative résiliente, efficace et durable pour le stockage de l’énergie. Sébastien Surply, Directeur Power Protection chez ABB Electrification déclare : « En tant que leader technologique des solutions électriques critiques, ABB continue de mettre sur le marché des technologies d’ASI novatrices qui contribuent à la résilience et à la durabilité des DataCenters. Des essais complets ont montré que la technologie de batteries NiZn de ZincFive constitue une alternative sûre et fiable aux batteries plomb-acide et lithium-ion conventionnelles ».

Dotées de la technologie NiZn, les solutions d’ASI d’ABB offrent plus de puissance avec une emprise au sol réduite ce qui les rend idéales pour les centres de données en conteneur (eHouses). Les faibles besoins en refroidissement du NiZn améliorent également l’indicateur d’efficacité énergétique (PUE), tandis que la recyclabilité et l’empreinte carbone réduite des matières premières présentent des avantages non négligeables en matière de durabilité. Les exigences de maintenance sont également minimisées. Tim Hysell, PDG et Co-Fondateur de ZincFive déclare : « ZincFive et ABB partagent la même volonté de réduire l’empreinte carbone et les coûts d’exploitation des clients sans compromettre la sécurité ni les performances. L’impact sur le climat des batteries nickel-zinc de ZincFive est nettement inférieur à celui des alternatives conventionnelles. Alors que la durabilité des DataCenters gagne en importance, nous jouons notre rôle de leader afin de pousser l’industrie à adopter la technologie la plus avantageuse ».

L’ASI haute puissance et haute densité MegaFlex d’ABB offre une puissance disponible atteignant 2,0 MW. Les solutions MegaFlex intégrant des batteries NiZn de ZincFive sont conçues pour les environnements informatiques critiques comme les DataCenters en colocation, l’hébergement cloud et les DataCenters hyperscale et basés sur l’IA. Associée à des batteries ZincFive, l’ASI MegaFlex se déploie aisément dans les eHouses, garantissant ainsi une température ambiante élevée dans un encombrement réduit. La solution ASI complète d’ABB inclut l’installation du système, la mise en service et l’intégration des batteries NiZn. Le réseau de service mondial ABB a déployé avec succès 150 MW de ces systèmes intégrés.