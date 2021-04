Pour dÃ©velopper le premier moteur Ã  Ã©nergie solaire, SAUREA lance une collecte sur WiSEED

SAUREA, start-up auxerroise, développe le premier moteur à énergie solaire 100% français. WiSEED, plateforme en investissement digital, a débuté une collecte pour doper l’activité de SAUREA. Les 600 000€ recherchés visent à financer le développement et l’accélération de sa croissance !

Valorisé au sein de 5 familles de brevets, le moteur développé par SAUREA constitue une innovation dans le domaine de la motorisation permettant, pour la première fois, de rendre accessible l’intégration de l’énergie solaire dans de nombreuses applications.

Innovation majeure pour le 1er moteur électrique à énergie solaire

La start-up a mis au point un moteur électrique fiable, fabriqué en France, convertissant directement l’énergie solaire en énergie mécanique, pour entraîner des équipements mécaniques de petite puissance sur plusieurs types d’application tels que des systèmes de pompage et de brassage d’air, des petits équipements mécaniques (pétrins, broyeuses, dispositifs de relevage, compresseurs…) et des structures mobiles (œuvres d’artistes). Comment ça marche ? Ce moteur photovoltaïque auto-commuté est une technologie de rupture qui fonctionne au fil du soleil. Le moteur SAUREA est constitué d’une couronne de cellules photovoltaïques, d’un disque obturateur percé de fenêtres et d’un circuit électromagnétique (rotor et stator bobiné). L’obturateur, solidaire de l’arbre du moteur, occulte alternativement les cellules photovoltaïques et provoque ainsi une variation de champ magnétique qui active la rotation du rotor. On parle ici de commutation optique de puissance. L’ajout de panneaux solaires amplifie la puissance pour l’entraînement de systèmes mécaniques.

Une solution écologique qui répond aux ODD (Objectifs de Développement Durable) de l’ONU

Première société française à développer une telle technologie, SAUREA a des caractéristiques propres qui la différencient des solutions solaires conventionnelles. En effet, ce moteur est éco-conçu : il ne contient pas de terre rare, ne comporte aucun composant électronique et est dimensionné pour n’avoir aucune pièce d’usure. Cette conception fait de SAUREA un moteur robuste, fiable et simple d’utilisation qui ne requiert aucune maintenance pendant toute sa durée de vie, soit aucun coût d’exploitation sur une période d’au moins 20 ans. Il s’agit d’un moteur écologique (utilisation de l’énergie solaire, pas d’émission de particules fines) complètement autonome qui est de fait adapté aux sites isolés énergétiquement. Il s’inscrit également comme solution à la transition énergétique dans les environnements plus urbains et sur des sites éco-conçus. Un projet qui répond enfin à des enjeux sociaux et à plusieurs ODD de l’ONU pour l’accès à l’eau, la transition énergétique ou l’utilisation des énergies renouvelables.

La collecte est en cours sur la plateforme WiSEED, pour lever 300 000 à 600 000€. La clôture est prévue fin mai 2021.