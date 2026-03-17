Face au risque de flambée des prix de l’énergie, l’indépendance énergétique de l’Europe devient urgente

Alors que la guerre au Moyen-Orient ravive les inquiétudes sur les marchés de l’énergie, la Commission européenne cherche des solutions pour éviter une nouvelle flambée des factures pour les ménages et les entreprises. Comme le souligne Ursula von der Leyen, la Commission européenne explore plusieurs pistes pour contenir la volatilité des prix et renforcer la résilience énergétique du continent face aux chocs géopolitiques. Pour Thomas Hulshof, Fondateur et CCO de Frank Energie, pionnier européen de la tarification dynamique de l’électricité, le contexte géopolitique actuel doit aussi accélérer la réflexion sur l’indépendance énergétique européenne et sur une utilisation plus intelligente des réseaux électriques.

“La situation géopolitique actuelle au Moyen-Orient doit rappeler à l’Europe à quel point son indépendance énergétique est stratégique. Tant que notre approvisionnement dépendra de sources extérieures, qu’il s’agisse de gaz venant de l’Est ou de l’Ouest, nous resterons exposés aux flambées des prix de l’énergie. Pour sortir durablement de cette instabilité, l’Europe doit accélérer l’électrification de ses usages et sa transition vers un système énergétique davantage fondé sur l’électricité et les renouvelables “ souligne Thomas Hulshof .

Il ajoute à cela : “Le défi, aujourd’hui, est que les réseaux électriques sont déjà sous pression et que les améliorations techniques nécessaires prennent souvent des années. Il est donc essentiel d’utiliser plus intelligemment les infrastructures existantes, notamment en déplaçant une partie de la consommation électrique en dehors des périodes de pointe. En adoptant cette flexibilité, cela permettra aux consommateurs de réduire significativement l’impact des crises géopolitiques sur leur facture d’énergie.”