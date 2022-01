Etat et perspectives de l’autoconsommation individuelle et collective en Espagne

Consultante spécialiste de l’énergie solaire, Martine Lamothe, membre active du syndicat Enerplan, a décortiqué la feuille de route de l’autoconsommation individuelle et collective en Espagne. De quoi inspirer la stratégie française en la matière ! Décryptage.

L’enjeu pour l’Espagne est d’arriver aux objectifs 2030 de la PPE qui prévoit 39 GW installé en solaire PV dont 9 GW en AC dont un scénario haut à 14 GW. L’Espagne a un objectif de 100% ENR en 2050 excluant donc gaz, charbon, pétrole et…nucléaire. Parmi les autres ENR qui seront développées, on trouvera principalement l’éolien. Le stockage sous toutes ses formes est également mis en avant et subventionné. Le développement de l’AC est un des objectifs prioritaires du plan de récupération transformation et résilience (PRTR) espagnol financé par les fonds européens Post Covid ; 660 Millions d’€ sont prévus d’ici fin 2023.

Objectif de 9GW en 2030

Entrons dans le détail de la feuille de route et ses 37 mesures concrètes. Point de départ dpour le ministère de l’Energie espagnol, rédacteur du document, il est acquis et évident que le PV durable, mature et efficace a beaucoup baissé en coût. Il apparaît comme rentable et vertueux dans le cadre de la transition énergétique. Le ministère confirme que le PV permet de lutter contre la précarité énergétique, de créer des emplois, et d’améliorer la compétitivité de l’industrie et de l’agriculture. Il est bien sûr indispensable aux objectifs 2030. Dans ce contexte, l’AC et l’ACC sont particulièrement plébiscitées par le pouvoir. L’ACC est possible et réglementée, elle crée du lien social entre voisins dans les immeubles (ACC). L’objectif de 9GW en 2030 a été déterminé en partant du potentiel technique des bâtiments et leurs alentours – ACC non limitée aux seules toitures – mais en introduisant les limitations techniques réseau puis les freins sociologiques et financiers au déploiement. Il est ainsi prévu :

5,8 GW en secteur commercial

1,1 GW en secteur industriel

1,9 GW sur les immeubles d’habitation qui abritent 70% de la population ( principalement les bailleurs sociaux car les privés hésitent à avoir à traiter/partager avec les voisins)

0,1 GW sur les maisons individuelles

Création d’un Bureau National de l’AC

Une grande partie des mesures prévues par la feuille de route consiste à passer à la concrétisation en levant les freins au développement de l’AC et l’ACC. Or il s’avère, suite aux enquêtes diligentées, que les freins sont principalement dus à la méconnaissance de l’AC et de l’ACC par le consommateur : manque de confiance, problème de coût et de rentabilité, voire illégalité des systèmes ! La population espagnole a un énorme besoin de communication institutionnelle, d’explications et de guides grand public sur le sujet. Mais aussi à destination des mairies et collectivités locales : élaboration de guides de bonnes pratiques, guides techniques formation des référents ENR dans les collectivités locales. Sans oublier la formation des syndics de copropriété et bailleurs sociaux, des BE et des installateurs. Des mises en place de « Oficina AC » équivalent aux points info service ont également été programmées. En sus, la « Mesa Nacional del Autoconsumo » (Bureau national de l’autoconsommation) en création, coordonnera les différentes administrations impliquées et les collectivités locales et mettra en place les bonnes pratiques. Il s’agira d’un lieu d’échange pour faciliter le passage à l’acte et améliorer le cadre réglementaire de façon continue. Ce bureau national contiendra un observatoire de l’AC pour le suivi des mesures prévues. A noter, un groupe de travail sera monté avec le syndicat professionnel des syndics d’immeubles pour diffuser les bonnes pratiques, éliminer les barrières et faire le suivi.

Encadré

En résumé

L’Espagne dispose d’un plan ambitieux de 37 mesures pour mettre en place et développer l’AC et l’ACC. Les 9 GW prévus en 2030 pourraient largement être dépassés avec une acceptation et une implication sociale plus élevées que celle prévues par les calculs prudentiels. Le cadre législatif et réglementaire est opérationnel, même s’il reste quelques simplifications ou ouvertures à réaliser à la marge. Le frein principal repose sur la méconnaissance par les citoyens et les entreprises du fantastique potentiel que représente l’AC ou l’ACC pour eux-mêmes. L’effort doit surtout porter sur l’information, le démontage des vieilles idées, l’accompagnement et la formation des installateurs et des agents facilitateurs avec un bureau créé pour la gouvernance de l’ensemble. Inspirant !