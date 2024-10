PÃ¢ris Mouratoglou, entrepreneur des Ã©nergies vertes, investit dans Qovoltis, spÃ©cialiste des bornes de recharge

Qovoltis, opérateur de bornes de recharge pour véhicules électriques, vient de réaliser une importante levée de fonds de 45 millions d’euros. Cette levée va lui permettre d’accélérer son développement commercial dans les secteurs de l’hôtellerie et des entreprises engagées dans le verdissement de leur flotte de véhicules, ainsi que de commercialiser sa nouvelle borne de recharge intelligente, la « Qobox mini ». Ce tour de table mené par Épopée Gestion aux côtés des investisseurs historiques que sont Andera Partners et Pâris Mouratoglou, expert ès EnR, traduit l’engagement de chacun des acteurs pour soutenir la transition vers une mobilité décarbonée.

Qovoltis bénéficie, dans ce nouveau tour de financement, du soutien d’investisseurs de premier plan, témoignant de leur confiance dans l’avance technologique de la société et la vision de son fondateur Ehsan Emami :

- Épopée Gestion, soutient Qovoltis pour la première fois via son fonds Épopée Infra Climat I, et réaffirme ainsi son engagement en faveur de la transition énergétique. Cet investissement s’inscrit dans la volonté de développer l’attractivité des territoires en rendant possible l’installation de bornes de recharge partout en région ;

- Andera Partners, acteur de référence dans le domaine du capital investissement ;

- Pâris Mouratoglou, l’entrepreneur des énergies vertes, à titre personnel.

Ces deux derniers investisseurs, déjà présents lors de la première levée de fonds en 2022, poursuivent leur accompagnement en remettant des capitaux supplémentaires. Cette nouvelle levée de fonds marque une étape importante dans le développement de l’entreprise qui voit à cette occasion sa gouvernance renforcée avec la nomination de Jonathan Trepo Lantelme en tant que Directeur Général de Qovoltis. L’ambition de Qovoltis est de massifier le déploiement de sa solution auprès des professionnels et des particuliers afin d’atteindre le seuil des 10 000 bornes commercialisées par an d’ici 2026. Qovoltis dispose, avec cette levée, des ressources pour financer le déploiement des bornes auprès de ses clients, hôteliers et entreprises, qui peuvent désormais opter pour l’installation de bornes totalement financées par Qovoltis. « Je suis extrêmement fier de cette nouvelle levée de fonds qui représente une étape décisive pour Qovoltis. Je tiens à remercier vivement nos équipes et partenaires pour leur engagement sans faille et nos clients et investisseurs pour leur confiance. Cette levée de fonds d’envergure va nous permettre de développer les offres commerciales de Qovoltis, d’asseoir notre leadership dans les technologies de pointe mais aussi de conforter notre rôle dans la transition vers une mobilité verte » commente Ehsan Emami, Fondateur et Président de Qovoltis.

Dates clefs de Qovoltis

Fondée en 2019 par Ehsan Emami, l’entreprise basée à Arcueil en région parisienne, propose une solution de bornes de recharge pour véhicules électriques qu’elle déploie dans plusieurs segments : à destination des hôtels et des entreprises ainsi que des particuliers. Qovoltis se distingue de ses concurrents avec la capacité de concevoir, installer et opérer ses propres bornes de recharge, lui permettant ainsi d’avoir une maîtrise totale de la chaîne de valeur, de garantir un très haut niveau de qualité de service et de proposer des solutions de recharge innovantes. Le dernier modèle de borne développé par Qovoltis, la « Qobox mini », intègre des fonctionnalités avancées (V2G/V2H et Plug & Charge). Elle est la première borne de recharge à recevoir la certification « Origine France Garantie ». Qovoltis propose également une offre complète pour la recharge des véhicules électriques incluant une borne intelligente capable de moduler la puissance en temps réel et de contribuer à l’optimisation et au maintien de l’équilibrage du réseau électrique, une application mobile destinée à gérer la recharge à distance et un système d’optimisation de la consommation. Elle propose aussi des abonnements afin de permettre aux utilisateurs de se recharger en itinérance.