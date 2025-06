Julien Hostache : Â« La sociÃ©tÃ© civile, elle, est pleinement mobilisÃ©e tous les jours pour le dÃ©veloppement des EnR Â»

Pour Julien Hostache, fondateur d’Enerfip spécialiste du financement participatif à destination des énergies renouvelables, l’épisode du moratoire relève du pathétique. « Comment en a-t-il fallu en arriver là pour qu’enfin une prise de conscience de nos élus ait lieu avec le rejet massif de la loi ? Nous ne sommes plus dans le débat, nous ne sommes plus dans le fonctionnement normal d’une démocratie. Nos gouvernants ne sont plus audibles. Ceci n’est pas un mode de société ». Le boss d’Enerfip évoque une indignation autour d’un message accablant donné par les représentants du peuple : un salmigondis « d’obscurantisme, d’incompétences et d’inconséquences ». Les mots sont lourds de sens. « Mal nommer les choses, c’est ajouter du malheur au monde » écrivait Camus. Julien Hostache met pour sa part les points sur les i, décrivant le monde politique tel qu’il est, avec ses turpitudes, ses coups tordus et ses indécences crasses. « Une indignation ! »

Et Julien Hostache de citer Einstein bien à propos : « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui ne font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire ». « Lors du vote du moratoire, j’ai été frappé par l’inconséquence des élus de gauche, par ces rangs clairsemés de l’Assemblée nationale à l’heure d’un vote si important sur l’énergie, qui engage notre avenir commun et celui de nos enfants. Ce jeudi 19 juin, ils devaient défendre l’intérêt général, ils n’étaient tout simplement pas là. C’est grave » se fend-il. Les tenants de l’ancien monde, ont bien joué leur coup. Mais il ne s’agit que d’un baroud d’honneur. « Il ne font que retarder une échéance inéluctable. Le Vieux Monde ne veut pas mourir. Ils ne connaissent même pas le coût des EPR à venir, ni même l’horizon de leur mise en service. Au mieux 2038 ! C’est un choix en aveugle de nostalgiques d’une souveraineté qui n’existe pas » tranche Julien Hostache.



Mais l’essentiel est ailleurs. Au cœur même de la société civile, au sens propre. Ce cœur qui bat la chamade pour les EnR au vu du dernier sondage IFOP pour ENGIE qui dit que « 84 % des Français interrogés déclarent avoir bonne image des énergies renouvelables. La proximité avec un site d’énergies renouvelables renforce cette perception favorable puisque 94 % des riverains déclarent en avoir une bonne image (plus de 10 points par rapport à la moyenne nationale). Cette opinion favorable est encore plus marquée (95 %) lorsque les riverains se sont impliqués dans la décision d’installation, prouvant qu’une appropriation en amont est un facteur d’adhésion ». Les élus fossoyeurs tergiversent, les citoyens foncent, plein d’espoir et de dignité.

Et il n’y a pas de meilleur témoin que Julien Hostache pour évoquer cette appétence et ce futur énergétique renouvelable désirable. « La composante citoyenne a compris où l’on doit aller. Nous venons ainsi de réaliser un premier semestre 2025 record avec près de 80 millions d’euros collectés auprès de 12 000 personnes, soit 10 millions de plus par rapport à la même période 2024. Aujourd’hui, au total, nous comptons plus de 30 000 investisseurs dans des projets locaux d’EnR. Le succès est incontestable. La société civile est pleinement mobilisée tous les jours pour le développement des énergies renouvelables » ajoute le chef d’entreprise heureux de constater que les comportements d’investissement confirment l’intérêt du grand public pour les EnR, locales, créatrices d’emploi et vecteurs de souveraineté énergétique.

Fin de semaine dernière, Julien Hostache inaugurait ses nouveaux bureaux dans sa filiale à Rome, dans l’Italie de Giorgia Meloni. « Sur le plan des EnR, l’Italie se distingue par rapport à la France. Les gouvernants ont compris l’absolu nécessité de laisser une grande place aux EnR dans leur stratégie de transition énergétique. L’Italie est lancée » confirme le patron d’Enerfip. D’une extrême droite, l’autre, de part et d’autre des Alpes, des divergences existent sur la transition énergétique. Une question d’atomes … pas vraiment crochus !