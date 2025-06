Framboises et modules photovoltaïques : une synergie harmonieuse et fertile

Mis en service en mars 2023 sur l’exploitation “Au Pays des Fraises”, le parc agrivoltaïque de Brumath (67) qui alimente l’équivalent de 100 foyers en électricité renouvelable confirme aujourd’hui la pertinence de son modèle, associant production d’énergie solaire et culture de framboises. Conçue par BayWa r.e., l’installation repose sur 0,5 ha d’ombrières semi-transparentes qui présentent des résultats agronomiques prometteurs.

Au sein de ce parc agrivoltaïque alsacien, un suivi scientifique rigoureux a été mis en place dès la première année, en partenariat avec Planète Légumes Fleurs et Plantes et Berry World. D’une durée de 5 ans, il vise à comparer les performances agronomiques sous ombrières agrivoltaïques avec celles observées sous tunnels plastiques traditionnels.

Un microclimat favorable à la culture des fruits

Les premiers résultats, relevés au cours 2024, confirment les avantages d’un microclimat modéré sous ombrières agrivoltaïques. Un exemple à date d’une journée de l’été 2024, la température moyenne relevée sous panneaux atteignait 35 °C contre 45 °C sous tunnel plastique. Ce différentiel réduit le stress thermique des plants, limite les brûlures sur fruits et améliore le confort des équipes sur le terrain. Des capteurs ont permis de mesurer en temps réel, la température, l’humidité, la lumière et les besoins en eau. Le taux d’humidité est en moyenne 25 points plus élevé sous panneaux, du fait d’un séchage foliaire plus lent. La lumière incidente est également réduite, ce qui engendre un développement plus tardif mais mieux régulé des framboises.

Jusqu’à 32 % d’économie d’eau

L’installation permet une réduction significative des apports en eau. En 2024, l’irrigation sous panneaux a nécessité en moyenne 32 % d’eau en moins que sous tunnel plastique. Cette performance s’explique par l’ombrage naturel des panneaux, qui réduit l’évapotranspiration, et par des températures plus modérées. La légère baisse de rendement, est compensée par l’économie sur les intrants et sur la consommation en eau. « Sous les panneaux, la température est beaucoup plus supportable en été, autant pour nos plants que pour nos équipes. Le climat est plus stable et nous avons réduit considérablement notre consommation d’eau. C’est un vrai progrès pour notre travail au quotidien. » commente Agathe Guth, co-exploitante de la ferme Au Pays des Fraises. « Cette technologie agrivoltaïque de BayWa r.e. est adaptée à la culture de la framboise : hauteur, espacement et taux de transparence des panneaux ont été pensés pour s’adapter aux besoins des plants et de l’exploitation. Elle apporte un bénéfice agricole net cohérent avec les enjeux agrivoltaïques, et démontre la possibilité d’une synergie entre production agricole et énergétique. Nous la testons désormais sur d’autres variétés de fruits, notamment les poires. » ajoute Julie Venant, cheffe de projets solaires chez BayWa r.e.

Encadré

Principaux résultats du suivi agronomique

● Réduction de 32 % des besoins en eau grâce à l’ombrage des panneaux et à la baisse de l’évapotranspiration.

● Températures jusqu’à 10 °C plus basses sous panneaux qu’en tunnel plastique, limitant le stress thermique.

● Maintien de la qualité des fruits (calibre, goût, conservation) malgré une légère perte de rendement (-7 %).

● Moins de maladies et de ravageurs grâce à une meilleure ventilation sous ombrières.

● Conditions de travail améliorées pour les salariés grâce à un climat plus tempéré.