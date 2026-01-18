Jules Nyssen entend porter la notion de dÃ©centralisation de lâ€™Ã©nergie dans le dÃ©bat prÃ©sidentiel

En dÃ©placement Ã Narbonne en ce dÃ©but dâ€™annÃ©e, Jules Nyssen le prÃ©sident du SER (Syndicat des Energies Renouvelables) a plaidÃ© pour une plus grande dÃ©centralisation de lâ€™Ã©nergie oÃ¹ chaque territoire devrait prendre sa part. Une vision dÃ©centralisÃ©e de la politique Ã©nergÃ©tique franÃ§aise qui devrait alimenter la campagne prÃ©sidentielle Ã venir !

Jeudi 15 janvier dernier dans les locaux de la CCI de Narbonne. Jules Nyssen accompagnÃ© dâ€™Antoine Hantz, reprÃ©sentant rÃ©gional titulaire du SER en Occitanie, vient Ã la rencontre des acteurs des filiÃ¨res renouvelables de la RÃ©gion, des dÃ©veloppeurs Ã©oliens, Ã©oliens flottants, photovoltaÃ¯ques et agrivoltaÃ¯ques. Ces rÃ©unions sont idÃ©ales pour tester le pouls des professionnels et Ã©valuer leurs attentes dans un contexte de crise Ã©nergÃ©tique mondiale et dâ€™incertitudes nationales Ã lâ€™heure des Ã©lections municipales et prÃ©sidentielles Ã venir.

Â« Freiner le dÃ©veloppement des EnR coÃ»tera plus cher quâ€™accÃ©lÃ©rerÂ»

En confÃ©rence de presse, Jules Nyssen est revenu sur la crise liÃ©e Ã lâ€™Ã©lectricitÃ© en France. Â« On nous dit quâ€™il y a trop dâ€™Ã©lectricitÃ© dans le pays, quâ€™en rajouter ne sert Ã rien. Mais notre inconvÃ©nient est notre atout numÃ©ro un. Nâ€™oublions pas que lâ€™Ã©lectricitÃ© est le principal moyen de substituer aux fossiles au sein du mix. Il en faudra toujours plus. Nous avons juste un problÃ¨me de temporalitÃ© alors que nous continuons Ã vivre dans lâ€™illusion du pÃ©trole et du gaz infinie, sans jamais mentionner les externalitÃ©s et le coÃ»t compris entre 60 et 70 milliards dâ€™euros qui pÃ¨se sur les comptes publics. Freiner le dÃ©veloppement des EnR, coÃ»tera plus cher quâ€™accÃ©lÃ©rer Â». Pour lâ€™heure les acteurs du renouvelable sont toujours dans lâ€™attente de la publication de la fameuse PPE (Programmation Pluriannuelle de lâ€™Energie), une vÃ©ritable arlÃ©sienne. Celle-ci a dÃ©jÃ Ã©tÃ© signÃ©e une premiÃ¨re fois par FranÃ§ois Bayrou qui sâ€™est dÃ©jugÃ© lâ€™espace dâ€™un week-end sous dâ€™intenses pressions politiques et de chantage Ã dissolution.

Â« Il est nÃ©cessaire de rÃ©adapter la capacitÃ© de dÃ©cision Â»

Ce qui est Ã espÃ©rer. Voir une PPE signÃ©e une fois le budget adoptÃ©. Â« La PPE dessine un plan national appuyÃ© sur un grand Ã©quilibre Ã©nergÃ©tique. Au sein de ce plan, chaque territoire doit prendre sa part en responsabilitÃ©. Il est nÃ©cessaire de rÃ©adapter la capacitÃ© de dÃ©cision. Les projets de dÃ©veloppent des EnR, par essence apolitiques et garants de souverainetÃ©, doivent Ãªtre portÃ© par les Ã©lus locaux Â» confie Jules Nyssen. En Occitanie, la RÃ©gion qui affiche fiÃ¨rement son objectif de rÃ©gion Ã Ã©nergie positive Ã horizon 2050 reprÃ©sente un parangon en matiÃ¨re de dÃ©centralisation. Â« Nous avons dÃ©jÃ anticipÃ© le dÃ©veloppement des projets et les repowerings ici en Occitanie pour poser des objectifs crÃ©dibles et rÃ©gionaliser les objectifs des documents cadres. Les territoires doivent se doter de comitÃ©s rÃ©gionaux de lâ€™Ã©nergie prÃ©sidÃ©s par les RÃ©gions et les prÃ©fectures. Lâ€™Ã©chelon rÃ©gional est capital pour soutenir la dynamique Â» prÃ©cise Antoine Hantz. Et Jules Nyssen de prendre la balle au bond. Â« Il est certain que lâ€™Ã©nergie sera lâ€™un des thÃ¨mes centraux de la prochaine prÃ©sidentielle au mÃªme titre que la sÃ©curitÃ©, la santÃ© ou la politique internationale. Dans ce domaine, le SER entend porter la notion de dÃ©centralisation de lâ€™Ã©nergie, au plus prÃ¨s des territoires. Â» Dont acte !